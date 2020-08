annonse

Ali Chishti ble bøtelagt for å ha forstyrret politiet i en «stopp og sjekk». Han føler seg urettferdig behandlet og vurderer å nekte å betale boten, til tross for at han får liten støtte hos sine egne på Facebook.

Samfunnsdebattanten, som er mest kjent for en tale i 2009 der han sa han hater homofile og jøder, ble vitne til en såkalt «stopp og sjekk» fra politiet mot en person fra Somalia i forrige måned på Holmlia i Oslo.

Politiet mente Chishti nektet å trekke seg tilbake og at han forstyrret deres arbeide i sjekken av somalieren.

I en video han selv har lastet opp på Facebook, kan vi se Chisiti stille gjentatte spørsmål til politiet hvorfor de har stoppet mannen. Han snakket også om «flere saker i media den siste tiden» der det er blitt skrevet om personer minoritetsungdom som har blitt stoppet av politiet i Oslo.

Chishiti hevdet at politiet ofte stopper personer med minoritetsbakgrunn «helt uten grunn», i videoen.

Liten støtte

I begynnelsen av videoen omtaler han en person som «bror», uvisst om dette er hans bror, eller noen som heter Bror, eller noen han bare kaller for «bror».

Politiet oppsøkte Chishti etter filimingen og ba om informasjon. De fortalte at han ville få et forelegg for å ha forstyrret deres arbeid, og at han ikke forlot stedet etter å ha fått gjentatte beskjeder fra politiet.

Chisthi har skrevet flere lange innlegg på Facebook om sin versjon av saken, og at han vurderer å nekte å betale boten han har fått av politiet. I kommentarfeltet får han imidlertid liten støtte.

– Ble du bedt om å forlate området, men ble stående, så har de trolig sitt på det tørre. Men med god advokat kan du nok bestride det, skriver en person.

– Det står vel greit beskrevet i selve forelegget hvorfor du fikk boten. Publikum som blander seg inn og ikke etterkommer pålegg er et problem jeg er glad politiet tar tak i. Betal og la politiet gjøre jobben sin uforstyrret neste gang, skriver en annen.

– I din beskrivelse i trådstart innrømmer du at du ikke trakk deg like mye tilbake som du ble beordret om. I forelegget står det dessuten svart på hvitt at du ikke trakk deg tilbake og ikke etterkom påleggene som ble gitt. Men når du skal konkludere om hvorfor du fikk pålegget, forteller du at du har fått “et forelegg på kr 8000 for jeg stilte noen kritiske spørsmål til politiet”. Vel, oppsummerer du da egentlig din sak sannferdig? Eller kanskje – har du ikke forstått grunnlaget for boten?, skrives det.

Avdekke kriminalitet

Politiet har i flere år brukt strategien «Stopp og sjekk» i bydeler i Oslo der det er mye kriminalitet. Målet er å avdekke og hindre kriminalitet, og de skal ha hjemmel i loven til å gjøre det.

Chishti sa i 2009 i en tale i litteratushuset at han «hater jøder og homofile». VG skrev en sak om talen, men ønsket av uvisse grunner å ikke sitere Chishtis uttalelser.

Her er et bilde av forelegget som Chishti selv har lagt ut på Facebook.

STILTE POLITET SPØRSMÅL DA DE STOPPET EN UNG GUTT I NABOLAGET PÅ HOLMLIA – UTEN NOEN FORANELDNING – FIKK 8000 I FORELEGG… Publisert av Ali Chishti Onsdag 29. juli 2020