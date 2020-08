annonse

annonse

Striden i USA mellom konservative stemmer og gigantiske amerikanske teknologifirmaer tilspisser seg.

Ifølge Breitbart, har den republikanske senatoren Tom Cotton fra Arkansas sendt et brev til Googles administrerende direktør, Sundar Pichai. Cotton ba i forrige uke det amerikanske justisdepartementet å vurdere potensielle antitrustaksjoner mot teknologiselskapet, i forbindelse med påstått søkemotormanipulering.

Cotton åpner brevet til Pichai ved å henvise til et brev han hadde sendt til justisminister Bill Barr om hvordan Google angivelig har begrenset søketrafikken til Breitbart News og andre konservative nettsteder – særlig til nyheter om Joe Biden. Cotton mener selskapets handlinger «villeder» det amerikanske folket i forkant av det amerikanske presidentvalget.

annonse

– Som du kanskje vet, sendte jeg forrige uke et brev til Justisdepartementet der jeg redegjorde for bekymringene rundt Google, som misbruker sin dominans i søkemotormarkedet, skrev Cotton til Pichai og fortsatte:

– I dette brevet nevnte jeg spesielt bekymringer for at konservative nettsteder blir svartelistet fra Googles søkeresultater. Ny rapportering om nettopp dette problemet har forsterket disse bekymringene. Spesielt med tanke på nærheten til presidentvalget i november 2020, er det faktum at Google ser ut til å fjerne søkeresultater som er kritiske til tidligere visepresident Joe Biden, spesielt urovekkende.

– De fleste amerikanere antar at Google viser de mest relevante resultatene når de søker på nettet, snarere enn skreddersydde resultater spesielt designet for å støtte en bedrifts foretrukne politiske parti. Jeg er bekymret for at Googles handlinger spiller en rolle i å villede det amerikanske folket i forkant av valgdagen.

annonse

Utvalg

Cottons brev kommer i kjølvannet av et antitrust-utvalg i Representantenes hus tidligere denne uken, hvor Googles Pichai – sammen med Facebooks Mark Zuckerberg, Amazons Jeff Bezos og Apples Tim Cook – måtte forklare seg om påstått politisk sensur av konservative stemmer på nettet.

Under høringen ble Pichai konfrontert med en eksplosiv Breitbart-artikkel om en lekket intern Google-video etter president Donald Trumps seier i 2016, hvor en toppleder i firmaet gå uttrykk for at de ønsket å forsikre at valget av Trump – og alt Trump står for – ikke ville skje igjen.

Cotton nevner dette i sitt brev til Pichai, og retter deretter fokus på hvordan Google har nektet for å drive med politisk sensur.

Les også: Trump-administrasjonen med tiltak mot sensurering av konservative stemmer på sosiale medier

– Ifølge en lekket video fra et Google-møte etter valget i 2016, sa en av toppsjefene i Google til de ansatte at de må jobbe hardt for å forsikre at den populistiske bevegelsen som bidro til at Trump vant Det hvite hus, ikke var noe mer enn et «blip» i historien, skrev Cotton til Pichai, og fortsatte:

annonse

– Den samme toppsjefen antydet under møtet at det er «utrolig verdifullt» at Google er en pålitelig kilde til informasjon. Da videoen ble lekket, sa Google at «ingenting ble sagt på det møtet, eller et hvilket som helst annet møte, som antyder at politisk preferanse noensinne påvirker måten vi bygger eller drifter våre produkter,» og at Googles produkter er designet «med ekstraordinær omhu for å være en pålitelig kilde til informasjon for alle, uten hensyn til politisk standpunkt.»

Påstander

For å bevise at Google snakket usant, siterte Cotton en Breitbart-artikkel publisert tidligere denne uken, som han mener «presenterer overveldende bevis» på at Google «manipulerer søkemotorresultatene» for å hjelpe Bidens valgkampanje.

– Til tross for Googles tidligere benektelse av politisk skjevhet, ble det rapportert denne uken at Google kan manipulere søkemotorresultater for å forhindre at innhold vises når brukere søker etter Joe Biden, skrev Cotton.

– En Breitbart-artikkel la frem overveldende bevis som tyder på at Google i begynnelsen av mai manipulerte algoritmen sin for å fjerne synligheten til Breitbart-resultater som nevner visepresident Biden. Etter Googles algoritmeendring stoppet faktisk mengden av Google-baserte visninger og klikk på Breitbart-artikler for Biden-relaterte termer fullstendig, skrev han og fortsatte:

– En søkemotoroptimaliseringsekspert mente at bevisene antydet en «stor sannsynlighet for manipulering fra Google.» Ifølge artikkelen, sa eksperten også at han aldri hadde sett noe lignende. Mens de fleste nyhetsnettsteder henter 30-50 prosent av internett-trafikken fra Googles søkeresultater, er tallet for Breitbart kun 9 prosent.

Cotton bemerket at dette forholdet antyder at Google tidligere påstand om at firmaet ikke sensurerer konservative medier i søkeresultatene mangler kredibilitet.

Cotton siterte deretter Pichais vitnesbyrd i desember 2018 i kongressen, da Pichai sa under ed at: «Det er ikke mulig for en enkelt ansatt eller grupper av ansatte å manipulere søkeresultater.»

– Det er vanskelig å forene dine tidligere kommentarer med nyere bevis, skrev Cotton til Pichai.

Spørsmål

Deretter anmodet Cotton Pichai om å svare på en rekke spørsmål som han har om denne saken.

– Hvilke algoritmeendringer gjorde Google i begynnelsen av mai, og hvorfor ble Biden-relaterte søkeresultater fra Breitbart.com eliminert fra Google-resultater for «Joe Biden» eller andre Biden-relaterte søkeord?, spurte Cotton.

– Er Googles algoritmeendringer testet for å avgjøre om de filtrerer ut enten konservative eller liberale politiske synspunkter fra søkeresultatene før Google implementer disse algoritmene?

– Gitt vitnemålet ditt i desember 2018 om at det er umulig for Google å manipulere søkeresultatene til fordel for det ene politiske partiet fremfor et annet, tror du det er et uhell at Googles algoritme tilsynelatende utelater konservative perspektiver i søkeresultatene i USA?», spurte Cotton til slutt.