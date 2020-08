annonse

annonse

Den katolske kirken i Skottland er bekymret for at bare det å bruke bibelen kan bli krenkende under forslaget til den nye lovgivningen.

Biskopene er de siste i rekken som er kritisk til reformeringen av loven om hatkriminalitet. De har uttalt at alle nye lover må bli veid opp mot fundamentale friheter, slik som talefrihet, ytringsfrihet og trosfrihet. Samvittighet og religion, skriver Scotsman.

Les også: Finsk politiker siterte Bibelen – etterforskes for hatkriminalitet

annonse

Men i forslaget til den nye lovgivning kan det virker krenkende om noen hevder ting som kan virke provoserende på andre. Biskopene frykter at terskelen kan ende opp så lavt at bibelen også vil bli omfattet av loven.

Den nye loven om hatkriminalitet skal beskytte utsatte grupper mot det som oppvigler til hat. Men hat er ikke definert i loven. Så den er åpen for tolkning. Biskopene argumenterer at retten til ytringsfrihet må være sterk nok til også beskytte retten til uenighet.

Les også: Hysterikere har kuppet debatten om hatkriminalitet – det frie samfunn er under angrep

annonse

De har satt søkelyset på deres tro, det er særlig synet på homoseksualitet. At et kristent syn på det kan falle under den nye loven om hatkriminalitet.

Det skotske politiforbundet har også bemerket at loven kan være til skade for ytringsfriheten. Men en talsmann for skotske myndigheter sier at religiøs tro er en del av samfunnet og den nye loven vil ikke endre noe på det.