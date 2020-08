annonse

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om at coronapandemien vil bli langvarig etter at beredskapskomiteen har evaluert de første seks månedene.

NTB skriver at beredskapskomiteen advarte om at viljen til å kjempe mot viruset kan bli mindre, gitt de negative sosioøkonomiske konsekvensene pandemien har påført land, ifølge en uttalelse fra WHO lørdag.

Komiteen samlet seg fredag for fjerde gang siden WHO erklærte en global helsekrise.

– WHO anser fortsatt den globale risikoen til covid-19 for å være veldig høy, sier organisasjonen i uttalelsen.