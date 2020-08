annonse

Teolog Gyrid Gunnes åpnet i et innlegg i Vårt Land for at vi burde rive Nidarosdomen. Selv sier hun at hensikten var å få frem en selvkritisk holdning hos den etnisk hvite kristne majoriteten.

– Etter drapet på George Floyd har statuer av slaveeiere og sørstatenes militære ledere blitt veltet eller ødelagt. Det bør også få konsekvenser for kirkens «majoritetsvasking» av Olav den helliges vold, skrev hun i Vårt Land.

I et intervju i samme avis sier hun at innlegget var satt på spissen og at den var skrevet retorisk som «et naturlig spørsmål i forlengelsen av rivinger av statuer, er om vi bør rive Nidarosdomen». Hun skapet i alle fall en voldsom debatt.

– Jeg har aldri fått så mye hets i mitt liv som etter kronikken i Vårt Land, sier Gunnes.

Gyrid Gunnes vokste opp i Tromsø med foreldre som var liberale 68-ere og kristne. Det var en oppvekst med sang og musikk i menigheten. I tenårene gjorde hun seg kjent i Norges kristelige studentforbund. Der møte hun «maktkritiske, feministiske og teologiske perspektiver»:

– Det gjorde horisonten mye større for en nysgjerrig tenåring.

Tidligere har hun etterlyst blasfemi i kirken og har fremført performance-verket «Bønn til Allah» på Høstutstillingen. Gunnes liker å provosere. Men av og til synes hun at kritikerne går over streken. Det gjelder mye av de hun fikk hører etter forslaget om å rive Nidarosdomen.

– Uenighet er helt greit, men når sjikane går over en grense må det politianmeldes.

Hun mente egentlig ikke å rive Nidarosdomen, hun ville bare få den etnisk hvite kristne majoriteten til å tenke selvkritisk.

– Særlig hvordan forestillinger som handler om vold, religion og hegemoni kan oppleves for minoriteten, sier hun.

