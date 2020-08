annonse

Oppland Arbeiderblad trykket en tegneserie om to små jenter som baker boller.

Der den ene sier: «Det er stygt å si negerbolller i stedet for sjokoladeboller. Negrene liker det ikke» og den andre svarer: «Vi sier det jo ikke til negrene, men til kakene!»

Et et skjermbilde av tegneserien ble lagt ut på Instagram-gruppen: rasisme_i_norge med teksten «Vi er i 2020, dette er ikke humor. Dette er frekt og nedlatende».

Kampanje skriver at mange i kommentarfeltet lot seg opprøre over tegneserien, den ble beskrevet som «usmakelig og kvalm». Et gruppemedlem skrev følgende.

– @opplandarbeiderblad fysøren er det mulig? Ta dere av dette og skjerp dere. Om dere tror dette er humor tar dere grundig feil. Rett og slett forkastelig.

Redaktør Erik H. Sønstelie i Oppland Arbeiderblad har forståelse for reaksjonene og beklager at tegneserien kom på trykk.

– Her har det skjedd en glipp, som kunne skjedd i de beste og de fleste medier. Nå skal vi gjøre alt vi kan for at noe slikt ikke skjer igjen, sier han til Medier24.

Men redaktøren kommer også med en oppfordring til antirasistene.

– Alle som ønsker å bidra i kampen for et mangfoldig samfunn taper på det, om vi skal slå hverandre i hodet med slegge hver gang noen tråkker feil.

Han mener at i kampen mot rasisme må en stå sammen og ikke skape spild innad. Det tjener bare rasistene.

Redd Barna raser også

Kay Asbjørn Schjørlien er seniorrådgiver i Redd Barna, han reagerer kraftig på stripen og ordbruken. På Facebook skriver han at Oppland Arbeiderblad må skjerpe seg. Det han finner mest alvorlig er at tegneserien er for barn.

– Jeg er selv far til to barn som har en norsk-kongolesisk bakgrunn og jeg vet hvor tøft det er for dem når de får kommentarer på skolen. Dette er ikke noe en treåring selv har funnet på, det kommer av at faren eller moren har sagt noe til en to- eller treåring mange nok ganger, sier han til Kampanje.

Lars Rudebjer har tegnet «Barnas planet» og skriver i en tekstmelding til Kampanje at den er flere år gammel. Han beklager om noen oppfattet den som rasistisk. Det var ikke meningen.