I disse dager har den årlige kråkejakten startet. Jenny Rolness i Dyrenes Rett mener det er altfor tidlig, ungene kan enda være avhengig av foreldrene.

Hun skriver i Opdalingen at Ornitologer sier at det ikke er behov for å regulere kråkebestanden –den regulerer seg selv. Men det er også flere grunner til å forby kråkejakt.

Jenny Rolness viser til forskere i Sør-Afrika i deres studie avdekket de om kråkene fjernes så vil det ikke bli større bestander av andre arter. En undersøkelse i Skottland viste at det ble mer rev om kråkene ble borte. Det samme gjelder et studie av ender i Canada, de hekket like suksessfullt med og uten kråker.

– Et etablert kråkepar vil holde reviret fritt for andre kråker i hekketida. Skytes alfaparet åpnes det for ungkråker som krever mindre revir. Det kan føre til at den lokale bestanden øker.

Noen kråker er også trekkfugler, så kråker som avlives under jakt i Norge kan komme fra andre land. Videre forteller Jenny Rolness at kråker for ufortjent mye av skylden for at bestanden av småfugl har gått ned. Men det mennesket sin skyld.

– De som jakter kråker bør huske på at når kråkene skytes vil predasjon fra rovfugler i større grad rettes mot andre fuglearter, som rype, orrfugl og storfugl – arter som jegerne ønsker å skyte mer av. Kråker er dessuten viktige varslere og bidrar til økt overlevelse for andre fuglearter. I tillegg rydder kråkefugler opp i åtsler og søppel, sier lederen av Dyrenes Rett, Jenny Rolness og avslutter med en oppfordring.

– Det er vanskelig å se en eneste grunn til å skyte kråker, men det er mange grunner til å la være.