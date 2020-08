annonse

Beslutningen om å installere turbogeneratorene kommer samtidig som verden ser økt geopolitisk spenning mellom Kina og de såkalte QUAD-landene – India, Japan, Australia og USA.

Eurasian Times melder at The China State Shipbuilding Corporation (CSSC) nylig kunngjorde at Den kinesiske marinen (PLAN) vil installere de 20-megawatts kraftgeneratorene, som firedobler kraftproduksjonskapasiteten til de eksisterende systemene.

Turbo-generatorene gjør det mulig å bruke avansert teknologi for integrert elektrisk fremdrift (IEP), som i utgangspunktet gjør skip til gigantiske, hybrid gasselektriske fartøy. De skal produsere nok energi til en by på 15.000 og gi PLAN muligheten til å utstyre sine krigsskip med elektromagnetiske railguns og elektromagnetiske katapulter.

Li Jie, en sjøkrigsekspert basert i Beijing, sier at de kraftigere generatorene «vil bety at alle disse energikrevende systemene kan fungere.»

De amerikanske destroyerne av Arleigh Burke-klassen er til sammenligning bare i stand til å oppnå en maksimal effekt på 7,5 megawatt, noe som for øyeblikket gjør det umulig å operere slike elektromagnetiske railguns.

Supervåpen

Kina har testet bruk av elektromagnetiske railguns siden minst 2017. Det er et våpen som bruker elektromagneter for å akselerere prosjektiler av metall til utrolige hastigheter.

I stedet for å bruke eksplosiver for å ødelegge et mål, produserer sammenstøtet mellom prosjektilene og målet en enorm frigjøring av energi, som er grunnen til at railguns er kjent som «kinetiske energivåpen.»

Geopolitikk

Eksperter mener at beslutningen om å distribuere de nye turbo-generatorene kommer på et tidspunkt hvor Beijing står overfor økt spenning med grupperingen kjent som QUAD – India, Japan, Australia og USA – i Stillehavet og Det indiske hav.

QUAD har tidligere gjennomført felles marineøvelser i både Stillehavet og Det indiske hav i det som blir tolket som en felles front mot Kina.

