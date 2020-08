annonse

Hotell-konge Petter Stordalen ble intervjuet om coronakrisen i E24, han fortalte at han var forberedt på utallige kriser, men ikke et virusutbrudd. Han var også kritisk til de strenge tiltakene.

– Jeg tror faktisk du fikk klippe deg under krigen. Du fikk også lov til å dra til Sverige. Og du måtte ikke i karantene hvis du dro fra Trondheim til Oslo. Du kunne gå på restaurant, du kunne bo på hotell. Hurtigruten gikk fortsatt, sa Stordalen til E24.

Linda Noor leder av Minotenk fant en feil og kaller Stordalen for historieløs. Det var ikke lov til å reise til Sverige under krigen. Noor legger også til at hennes bestefar endte i Sachsenhausen for å ha smuglet folk over grensen til Sverige.

Hun synes Stordalens sammenlikning hadde flere svakheter.

– Det er historieløst ovenfor alle de som led ekstreme tap under okkupasjonen, særlig ovenfor norske jøder og motstandsfolk. Stordalen sa det nok i en tankeløs setting, men det virker som han er bekymret for at koronarestriksjonene er såpass omfattende at det kan sammenliknes med okkupasjonen under 2. verdenskrig, sier Noor til Vårt Land.

Egoistiske holdninger

Linda Noor leder den statsstøttede organisasjonen Minotenk, hun mener at Stordalen også er egoistisk. Han er kritisk til de strenge restriksjonen under virusutbruddet.

– En ting er det historieløse, men en annen ting er det snevre synet på pandemien. Vi i Norge har sluppet veldig heldig unna sammenliknet med omtrent hele resten av verden. Det er nettopp fordi vi har et system som tar vare på fellesskapet, og ikke bare redde de sterke. Vi er tross alt uhyre privilegerte i Norge som har mulighet til å ta grep om pandemien, sier Noor.

Også Antirasistisk Senter reagerer sterkt på Stordalens sammenlikning med krigen.

– Det er så mange forhold som er ulike. Å sammenlikne en global pandemi med en krig er skummelt, for konsekvensene er så voldsomme, og situasjonene er så ulike, sier nestleder Ervin Kohn.

Litt umusikalsk av @petterstordalen å sammenligne dagens krisesituasjon med forholdene under okkupasjonen kanskje? Låter ihvertfall litt rart og umusikalsk i jødiske nordmenns ører. Men det er kanskje bare meg? pic.twitter.com/HqZpgL7YyZ — (((Ervin Kohn))) (@Ervin01) July 29, 2020

Stordalen beklager

Her har jeg formulert meg ubetenksomt og historieløst. Jeg ser at dette ble helt feil, og jeg beklager, skriver Petter Stordalen i en epost.