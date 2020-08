annonse

Den 1. august ble jeg klar over at en av Resetts faste bidragsytere, Erling Marthinsen, hadde lagt ut et bilde av en Knights Templar på sin Facebook-profil den 22. juli. Erling er historisk interessert og fortalte meg at han byttet bildet fra Napoleon til Knights Templar fordi han nettopp hadde lest ferdig en bok om den katolske munkeordenen. Det var ikke bevisst fra hans side at bildet ble endret nettopp 22. juli, sa han.

Anders Behring Breivik forestilte seg som en «tempelridder» i opptakten til terroraksjonen 22. juli, noe som kom fram i hans såkalte manifest. Jeg kjenner Erling og vil gjerne tro ham på at det hele var en tilfeldighet. Men tvilen vil bestå hos mange, og det er svært viktig for Resett å ta fullstendig avstand Breiviks terroraksjon og alle andre ekstremister. For å rydde enhver tvil av veien om hvordan Resett stiller seg 22. juli, har jeg etter samtale med Erling Marthinsen kommet frem til at vi avslutter samarbeidet med umiddelbar effekt.

Vi beklager til våre lesere og bidragsytere at denne situasjonen har oppstått.

Helge Lurås

Redaktør