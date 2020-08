annonse

En afghansk migrant skaper voldsomt sinne i Tyskland etter å ha voldtatt to jenter på 11 og 13 år.

En 23 år gammel afghansk migrant ble løslatt etter 12 dager for å ha voldtatt en 11 år gammel jente, på grunn av myndighetenes tro på at det ikke var noen grunn til at han skulle voldta igjen. Bare fem uker etter løslatelsen voldtok migranten på nytt. Denne gangen en jente på 13 år, skriver Daily Mail.

Flere politikere i Tyskland tar nå til orde for å utvise mannen hvis funnet skyldig i voldtektene.

23-åringen som går under navnet Zubyr S, ble først arrestert i juni, men altså løslatt under to uker etter, fordi myndighetene mente det var ingenting som tydet på at han ville gjøre noe tilsvarende igjen. Men forrige fredag lurte afghaneren med seg en 13 år gammel jente i Dortmund i Tyskland med seg inn i en korridor og voldtok henne der.

Måtte løslates

Mannen hadde tidligere narkotikadommer og sniking på kollektivtrafikk på rullebladet, men hadde permanent adresse og ingen tidligere dommer for seksuelle overgrep, så derfor slapp de ham løs. Statsadvokat Volker Schmerfeld-Tophof sier at det trengs særskilt mistanke og en svært god grunn til å holde noen i varetekt. Det var ikke var til stede i denne saken, ifølge han.

I tillegg sådde aktoratet tvil om afghaneren faktisk hadde begått en voldtekt ovenfor 11-åringen eller ikke. Han ble derfor løslatt.

Må sendes ut

Flyktning og integreringsminister i North Rhine-Westphalia, Joachim Stamp, mener afghaneren øyeblikkelig bør deporteres hvis han blir funnet skyldig i voldtektstiltalene.

– Denne motbydelige kriminelle må ikke bare dømmes, men også sendes rett tilbake til Afghanistan etter at straffen er avtjent, sier han.

Alternativ for Tyskland (AFD) sier at dette er en juridisk skandale og legger skylden på Angela Merkels flyktningepolitikk hvor døren er åpen for alle.

23-åringen skal etter sigende ha midlertidig oppholdstillatelse i Tyskland.