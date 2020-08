annonse

I sin årlige Id-tale manet Talibans øverste sjef, Mullah Haibatullah Akhundzada, sine tilhengere til fortsatt kamp for å gjenopprette en islamsk stat i Afghanistan.

Taliban lenge har insistert på at det eneste akseptable utfallet av krigen i Afghanistan for gruppen er at det islamske Emirat gjeninnføres med Haibatullah ved roret. I en uttalelse utgitt 28. juli på Voice of Jihad – Talibans offisielle nettsted – gjentok Taliban-lederen nok en gang denne kompromissløse linjen.

Haibatullah snakket om nødvendigheten om å etablere en «ren islamsk regjering» eller et «islamsk system» i Afghanistan hele fem ganger i løpet av sin korte tale. Haibatullah påstod at Taliban nå er nær dette målet, som følge av den amerikanske tilbaketrekningen fra Afghanistan.

Kun islamsk fred

Ifølge Taliban-eksperten Bill Roggio fra Long War Journal, er den populære oppfatningen om at afghansk fred kun kan oppstå når Taliban gjennomfører «intra-afghanske forhandlinger» med sentralregjeringen i Kabul en myte.

Roggio viser til at Haibatullah selv sier at fred i Afghanistan kun kan oppstå når «en ren islamsk regjering» er opprettet i landet:

– Vi har ikke en personlig vendetta mot noen, men har løftet våpnene for å forsvare suvereniteten til hjemlandet vårt og etablere en ren islamsk regjering. Vi søker et fredelig liv med alle når disse målene er oppfylt, sier Taliban-lederen i Id-talen.