annonse

annonse

Volden fortsetter å bre om seg i Storbritannias hovedstad.

På bare syv timer mellom fredag kveld og lørdag var det tre skyteepisoder i London. Fem menn er skutt i de separate episodene. Tidlig søndag morgen ble dessuten fire menn knivstukket i et basketak på gaten i High Holborn.

Volden startet i Brixton fredag kveld. Straks før klokken syv, da bevæpnet politi ble kalt til åstedet for skytingen, lyktes de ikke å finne noen ofre i nærheten.

annonse

– Betjenter, også brannkonstabler, så til og fant skade på to parkerte farkoster, heter det i en uttalelse fra Londons Metropolitan Police, ifølge Daily Mail.

– Det var ikke noe spor etter noen ofre. Politi ble varslet en kort stund senere til et sykehus syd i London etter at to menn hadde henvendt seg med skuddskader.

Les også: Monumenter over masseinnvandring skal reises i London

annonse

Flere basketak

Senere ble to menn angivelig skutt ved en illegal såkalt «gatefest» i Hackney. Ved en tredje episode i Croydon ble en mann skutt i et basketak nær en jernbanestasjon.

Tidlig søndag morgen ble fire men knivstukket i High Holborn. To menn ble kritisk skadet, ifølge Evening Standard. Ofrene skal ha vært involvert i nok et basketak i offentligheten.

Under borgermester Sadiq Khan, som river statuer fra fortiden og ivrer for mer innvandring, har knivstikkinger, mord og ran nådd epidemiske dimensjoner. Antall mord økte med 23 prosent bare i 2019, mens antall knivstikkinger økte med syv prosent samme år, ifølge en rapport fra Office for National Statistics.