I juli endte elbilandelen i nybilsalget på 45,1 prosent, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Det er ikke Elbilforeningen fornøyd med.

Ifølge NTB, har Stortinget et mål om 100 prosent nullutslipp i nybilsalget innen 2025, noe Elbilforeningen mener kan bli vanskelig å oppnå. De argumenterer med at elbilandelen burde vært over 50 prosent nå, og nærme seg 60 prosent ved årsskiftet hvis målet skal nås.

– Norge er landet i verden med desidert flest elbiler per innbygger, men målsettingene framover er ambisiøse. Skal vi nå målet om 100 prosent elektrisk nybilsalg i 2025, må både salgstallene opp og utbyggingen av hurtigladere holde tritt med antallet elbiler på veiene, sier kommunikasjonsleder Unni Berge i Norsk elbilforening.

NTB skriver at denne sommeren har et stort antall elbileiere brukt bilen på sommerferie, noe som har ført til lange ladekøer.

– For at alle skal velge elbil må lading gjøres enkelt og tilgjengelig. Det må bli like enkelt å hurtiglade som å fylle bensin og diesel. Dit er det et stykke igjen, konstaterer Berge.