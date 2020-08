annonse

Tadsjikiske sykehus er preget av store mangler, tross enorme bistandsbeløp.

Tadsjikistan er et av verdens aller mest korrupte land, styrt med jernhånd av president Emomali Rahmon fra hovedstaden Dushanbe siden 1992. Hans familie og innerste sirkel har monopol på landets ressurser. Likevel får landet nå EU-bistand på godt over en milliard kroner, eller 112 millioner euro, ifølge en fersk pressemelding fra EU-kommisjonen. Det er slett ikke første gang landet mottar gigantbeløp i bistand.

Bare tilbake i mai sendte EU 48 milliarder euro (500 millioner kroner) til det sentralasiatiske landet.

Trass i dette, viser målinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO) at helseapparatet i landet er blant de svakeste i regionen. Varme, vann og elektrisitet mangler fremdeles på landets sykehus, til tross for den omfattende bistanden til landet, som heller ikke har mer enn rundt åtte millioner innbyggere.

Omfattende korrupsjon

Den tidligere Sovjet-republikken er at verdens aller mest korrupte land. I Transparency Internationals korrupsjonsindeks ligger Tadsjikistan på 153 plass, av 198 land på listen. Det er dårligere stilt enn Iran, og betydelig verre enn Kina og Brasil.

Også helsevesenet er gjennomsyret av korrupsjon. En kilde Aftenposten har vært i kontakt med forteller at man på landets sykehus tar svært høye priser for coronabehandling, og således utnytter situasjonen.

Det meldes også om mangel på utstyr og ressurser, til tross for betydelige bistandsinnsatser for det tadsjikiske helsevesenet over flere år.

Ville ikke anerkjenne covid-19

Coronapandemien ble ikke anerkjent av regimet i Dushanbe før i april, etter at styresmaktene hadde brukt de første månedene av pandemien på å fornekte at covid-19 hadde funnet veien til landet. Det skriver Al Jazeera.