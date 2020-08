annonse

USAs president Donald Trump skal ifølge en ny meningsmåling ha tatt ledelsen over Joe Biden i flere vippestater.

Målingen, som er utført av Democracy Institute, viser at Trump leder med 48 mot 46 poeng på de nasjonale målingene. Han har også økt ledelsen i vippestatene, og instituttet mener Trump ligger an til å vinne flere valgmannsstemmer enn i 2016, skriver Breitbart. 309 til Trump mot 229 for Biden.

Trump holder en ledelse på 48 mot 43 prosent i delstatene Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Pennsylvania and Wisconsin. I Florida leder Trump 47 mot Bidens 45 prosent.

Biden leder med 77 mot 20 prosent blant svarte velgere, men i valget i 2016 fikk Trump bare 8 prosent av svarte stemmer. Blant latinamerikanere får Biden 51 mot Trumps 38 prosent. Blant hvite velgere leder Trump med 53 mot 46 prosent.

Stor usikkerhet

De fleste andre meningsmålinger gir et annet resultat, og viser at Biden leder over Trump. Men Breitbart skriver at Democracy Institute bruker en metode der de prøver å identifisere Trump-velgere som ikke vil avsløre at de er det, såkalte «shy voters». Også i 2016 spådde de fleste meningsmålinger at Hillary Clinton skulle vinne, og det var mange som tilskrev forskjellen blant annet til at folk ikke ville innrømme over telefonen at de kom til å stemme på Trump. Men når de står alene i stemmeavlukket, gjorde de det likevel.

En mer konvensjonelt utført måling av Change Research/CNBC viser også bedre tall for Trump enn foregående uker. I de seks vippestatene som er målt leder Biden med 48 mot 45 prosent for Trump. Den samme målingen viser at Biden leder med 9 prosent over Trump på de nasjonale målingene.