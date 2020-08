annonse

En polsk annonse på sosiale medier søkte etter jordbærplukkere. De skulle få norsk minstelønn, som for dem utgjorde mye mer enn det de ville ha fått i Polen.

Men drømmen sprakk da de kom til Norge, forteller Paulina Fima (20) og kjæresten Eryk Jakubowski (20) til VG. De måtte bo trangt på noen madrasser, komfyren var i ustand og det var ikke innlagt vann. De måtte stå opp klokken fire om morgenen og jobbe til fire om ettermiddagen.

Men det største sjokket var lønnen, de var forespeilt 123 kroner timen, som er minstelønn i norsk landbruk. Men det fikk de ikke. Isteden skulle de få betalt 12-15 kroner per kilo.

– Jeg plukket 40 kilo på elleve timer den første dagen. Det blir en timelønn på 43 kroner, sier Fima til VG.

Arbeidet var tungt og jordene glisne. Arbeidslederne skrek at de skulle jobbe hardere. VG har spurt arbeidsgiveren om hvorfor lønnsslippene viser så lave summer, hvorfor hans egen arbeidsleder skriver i sosiale medier at det er akkordlønn og hvorfor tolv personer som har jobbet for ham, sier at han ikke betaler timelønn. Men han vil ikke snakke med VG.

Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet kom på en felles kontroll i jordbæråkeren. Men rapporten er ikke klar før i september.