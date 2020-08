annonse

annonse

Redaktør Bjørn Kristoffer Bore bor i Oslo, der godstrafikk, havner og flyplass tjener hele landet.

Han mener det er en grei fordeling når utkantstrøk tar byrden med vindmøller.

– Mennesker skal ta vare på naturen, men også leve i den. Skade og nytte må måles mot hverandre, og belastningen må ligge på et nivå som kan vare over tid, skriver han i Vårt Land.

annonse

Les også: Vindmøller: – Norge ødelegges bit for bit

Bore mener at vi vil vende oss til vindmøller, bare vi lar tiden går. Det er bare når en opplever forandringen at reaksjoner kommer. Han synes også kulturlandskap er et fint ord, og bruker steingjerder som eksempel. Det er en gammel naturødeleggelse som vi har blitt vant til. Det er nå en del av landskapet. Det samme vil skje med vindmøller.

– Personlig blir jeg glad når jeg ser dem trone over knauser og åser. Jeg synes, i likhet med Minervas Jan Arild Snoen, at vindmøllene er vakre. «De er symbolet på sivilisasjon» skriver han i en kommentar på Minervas nettsider, skriver han og legger til.

annonse

– Skjønnhet er selvsagt en subjektiv vurdering. Objektivt sett forandrer de utsikten, og fører til støy. Men slik er altså livet i et moderne samfunn. Nødvendig infrastruktur påvirker både bolig- og fritidsområder negativt.

Les også: Bjørn Kristoffer Bore blir ny sjefredaktør i Vårt Land

Bore skriver at vindmøller skiller seg ut fra andre naturødeleggende tiltak. De bidrar i motsetning til vei, hytte og scooterløyper, også til å bevare naturen. Når vind erstatter kull og olje reduseres faren for klimaendringer, og det kunne ha ført til dramatiske endringer av norsk natur.

– Derfor er det viktig at det legges til rette for en økt utbygging av vindmøller i områder som ikke truer uberørt villmark unødig, og at det legges til rette for økt krafteksport.

– For å verne naturen må vi bruke bærekraftige ressurser. Som vindkraft.