Elsparkesykkel-aktøren Voi ønsker å få med hele bransjen til å rydde opp i kaoset som har oppstått i Oslo.

Voi ønsker å sette sammen et team på tre til seks personer for å rydde opp der trengselen er størst. Kostnadene skal fordeles mellom de ulike aktørene etter hvor mange sykler de har, skriver Dagens Næringsliv.

Landssjef for Voi i Norge og Finland, Christina Moe Gjerde, forventer at alle aktørene i markedet blir med på oppryddingen, men understreker at også brukerne har et ansvar.

– Det er først og fremst brukernes ansvar å sørge for at parkering ikke skjer til hinder for befolkningen og medtrafikanter. Vi oppfordrer brukerne til å vise mer parkeringsvett, sier landsjefen.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad (MDG), trodde aktørene selv skulle ta samfunnsansvar.

– Vi har forventet at selskapene skulle ta samfunnsansvar og at situasjonen skulle bedre seg. Det har den ikke gjort, sier han.

Leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo, Aina Stenersen (Frp), er fornøyd med at det Frp pekte på allerede i fjor nå ser ut til å bli tatt på alvor.

– Det er flott at det ser ut til å danne seg en felles front for å innføre reguleringer på bruken av elsparkesykler. Folk i Oslo, og selvsagt andre byer i landet, skal kunne bruke fortauene på en trygg og god måte, sier Stenersen.

Det er nærmere 13.000 elsparkesykler i hovedstaden, og i flere byer har debatten om elsparkesykler rast de siste månedene.