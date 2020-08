annonse

Staten bruker milliarder hvert år på IT-konsulenter. De benyttes til drift og utvikling av nye prosjekter. Seniorforsker ved Sintef, Stig Ole Johnsen mener det er for lett å ende i et avhengighetsforhold med konsulentselskapene.

– IT-leverandøren bygger opp en veldig stor kompetanse når den får en kontrakt, og da er det også veldig vanskelig å bytte ut leverandøren, sier Johnsen til Klassekampen.

Det blir ofte en binding mellom leverandør og kunde, det skjer allerede under kartlegging, da får konsulentene godt innblikk i virksomheten og lærer seg kundens behov. Da kan de tilpasse et tilbud.

– Man gifter seg med leverandøren, som kan definere rammene for fortsettelsen av prosjektene, sier Johnsen.

Men Johnsen advarer at et ekteskapet med IT-konsulentbransjen er kostbart. De reelle utgiftene til et IT-system høyere enn kjøpesummen.

– Forskningen på dette viser at for hver krone du bruker på å lage et nytt system, bruker du to til tre kroner på å vedlikeholde det. Det er et system med prosesser og data som lever sitt eget liv, og som noen må passe på, sier han.

IT-konsulentene kan ende opp som nøkkelpersonell.

– Hvis man har en strategi hvor konsulentene settes til å lage systemene, har man samtidig laget et godt framtidig jobbområde for dem gjennom arbeid med endringer og vedlikehold, sier han.