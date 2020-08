annonse

Østlands-Posten trykket en annonse fra den kristenkonservative organisasjonen «Stiftelsen MorFarBarn». De kritiserte Pride-ideologien.

Reaksjonene uteble ikke og sjefredaktør Eirik Haugen så seg nødt til å forsvare avisen valg.

– Jeg forstår at annonsen er kontroversiell for mange, men mener at den ligger godt innenfor ytringsfriheten. Det er ingen brudd på norsk lov og det må være lov å ha en mening om dette, skriver han og tillegger.

– For oss i ØP er det helt vesentlig at det skal være stor takhøyde for å ytre seg.

Det ble travelt i kommentarfeltet og redaktøren brukte tolv timer på å besvare opprørte lesere. Han har forståelse for reaksjonene. Budskapet kan oppfattes støtende for noen, det treffer personligheten.

– Personlig er jeg enig med kritikerne av innholdet i annonsen. Det har jeg også vært åpen om på kommentatorplass. Men som redaktør i avisen er det også min oppgave å slippe til denne meningen på annonseplass, sier Haugen.

Ytringsfriheten ikke er absolutt. Haugen mener den er viktig prinsipielt, men det finnes selvfølgelig grenser. Innhold som bryter med lover, eller opplysninger som er falske.

– Vi i media har et rykte på oss for å sitte på vår høye hest. Men når man ser hvilken effekt det har å forklare leserne våre hvorfor vi gjør som vi gjør, så virker det som de setter pris på det. Du må likevel være forberedt på å bruke tid på det.