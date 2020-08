annonse

Flere restauranteiere i Louisville i Kentucky har mottatt en kravliste fra BLM om blant annet minimumskvoter for antall «ikke-hvite» ansatte og leverandører og tvungne donasjoner til ikke hvite organisasjoner.

Her er et utdrag fra kravene:

Kravbrevene kom i tre ulike former og bruker ifølge Breitbart «marxistisk» begrepsbruk. Aktuelle sanksjoner ble også inkludert i det restauranteiere oppfatter som trusselbrev.

Fernando Martinez, eieren av La Bodeguita de Mima, kalte det «mafia-taktikk» i en uttalelse til en lokalavis. Restauranten hans ble tvunget til å stenge ned 24. juli etter protester utenfor.

NuLu protesters' demands posted on East Market Street. East Market is blocked between Clay and Shelby Streets. Protesters unloaded three trucks of barricades, buffet tables, canopies, even a piano to "occupy" the area. pic.twitter.com/od87L2Js5l

— Chris Turner (@ChrisTurnerWDRB) July 24, 2020