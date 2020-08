annonse

Det var et forferdelig feilgrep å publisere et bilde av en tempelridder på min Facebook-profil. Og det er enda verre at det trolig skjedde den 22. juli. For her i Norge er en tempelridder for all fremtid forbundet med Anders Behring Breivik fordi han fantaserte om at han tilhørte en slik orden.

Jeg innser at min forklaring om at jeg nettopp hadde avsluttet en bok om tempelriddernes historie og i den sammenheng endret mitt profilbilde på Facebook, bare vil bli trodd av noen få.

Og det gjorde situasjonen umulig for de rundt meg. Redaktør Helge Lurås formidlet min forklaring til TV 2 da de gjorde ham oppmerksom på profilbildet mitt. Men Resetts kritikere nektet å tro på at det var en tilfeldighet. I tråd med hva de har gjort i årevis allerede for å sverte Resett, ville de naturligvis fortsette å bruke enhver anledning til å minne om at det jobbet en journalist i Resett som «støttet terroristen».

Resett måtte markere avstand til meg for å markere tydelig avstand til 22. juli. Og det hviler et spesielt ansvar på en nettavis som oppfattes som en del av høyresiden å fordømme det Breivik sto for. Jeg forstår og er enig i det som ble gjort fra ledelsens side.

Jeg legger ikke skjul på at det har vært tøffe dager og mange bekymringer for fremtiden siden lørdag. Mange har gitt sin støtte til meg gjennom telefoner og meldinger. Tusen takk! Også ledelsen i Resett har støttet opp om meg som menneske i disse dagene.

Nå er det slik at mange sier at de vil slutte å støtte Resett økonomisk, fordi Lurås erklærte at de måtte ta avstand fra bildet og bryte samarbeidet med meg. Men dere hjelper ikke meg ved å straffe Resett. Tvert imot fører det til at mine tidligere kollegaer blir straffet enda mer på grunn av noe jeg gjorde. For andre igjen hadde allerede begynt å kutte støtten til Resett på grunn av TV 2s oppslag om meg.

Redaktør Lurås og styret ble presset fra begge kanter, og sto overfor et håpløst dilemma. Skulle Resett bli knyttet til en mistanke om at de ikke tok nok avstand fra terroraksjonen 22. juli ved å la meg komme tvilen til gode om at det var tilfeldig at jeg byttet profilbilde, eller skulle de markere tydelig avstand?

Jeg har jobbet i Resett lenge og skrevet over 1000 artikler. Det er Norges fremste kanal for rasjonelle nyheter som står i opposisjon til de etablerte mediene. Men hvis motstanderne lykkes i å assosiere Resett med en ekstremist som Breivik, vil alle andre prosesser være fånyttes. At kritikerne ble gitt en slik mulighet denne gang, skyldes min dumskap og totale ubetenksomhet.

Det jeg gjorde var en tabbe så stor at jeg må bruke tid på å finne ut hvor jeg kortsluttet i hjernen. Jeg hadde overhodet ingen intensjon om å støtte Breivik eller engang minne på at det var en forbindelse til tempelridderne. Men jeg vet ikke hva som fikk meg til å gjøre noe så dumt.

Jeg beklager til alle ofrene etter 22. juli, deres pårørende og andre som har blitt såret av måten dette har kommer ut på. 22. juli er et traume jeg deler med andre her i Norge. Det var en fryktelig forbrytelse som må fordømmes. Jeg innser også at jeg må gå i meg selv og forstå at vi faktisk må tilpasse vår bruk av et symbol som tempelridderne helt uavhengig av om det er 22. juli. Det ville vært ufølsomt å bruke et slikt bilde uansett hvilken dag på året det var.

Jeg håper dere fortsetter å bygge Resett, og selv kan jeg bare håpe at jeg med tiden vil få tilgivelse.

Det er kun jeg som har skyld i at denne situasjonen er oppstått.