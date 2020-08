annonse

NAV Kontroll har anmeldt minst fem bedrifter for svindel med coronastøtteordningene.

Direktør i NAV Kontroll, Ole Johan Heir, forteller at det er snakk om flere titalls millioner kroner som er svindlet fra kompensasjoner. NAV undersøker nå 30 flere bedrifter for juks, skriver VG.

– Vi har anmeldt fem til seks bedrifter. Nå har vi over 30 bedrifter vi utreder, men dette vil kunne øke fortløpende, sier direktør Heir.

Hvor mye penger det er snakk om er fortsatt uvisst, men det er sikkert at det dreier seg om store summer.

– Det vil helt sikkert være snakk om flere titalls millioner kroner, det vokser fortløpende. Vi gjør nye etterkontroller hver dag, men vi er i en tidlig fase og ikke ferdig med å utrede sakene, sier Heir.

Fiktive ansatte

En av måtene det har blitt jukset på, er ved å registrere et stort antall ansatte og be om lønnskompensasjon for disse.

– Vi oppdaget denne modusen og måtte finne en måte å hindre dette på. En måte var at ikke alle utbetalingene skjer automatisk, men at noen vedtak om stønad settes på vent når vi mener at det er grunn til å undersøke dem, sier Heir.

NAV Kontroll prioriterer nå juks med statlig coronastøtte.

– Dette er svært viktig og alvorlig for NAV. Det viktigste er at ansatte og bedrifter skal få den støtten som man ble enige om politisk at de skulle få. Velferdsordningen er tillits-basert, men så må vi også kontrollere om ordningene misbrukes, avslutter direktøren.

Bedriftene registrerte også døde personer som ansatt i sitt firma, skriver VG. Heller ikke dette fikk varsellampene til å gå hos NAV selv om de har tilgang til Folkeregisteret.

