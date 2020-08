annonse

Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim mener TV 2-journalist Fredrik Græsvik er en løgner.

TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik har ved flere anledninger innrømmet at han ikke er en objektiv journalist.

Han har heller ikke lagt skjul på at han er venstrevridd. I et intervju med Adressa i 2018 langet han ut mot Frp-politikere som var bekymret for en overvekt av venstreorienterte journalister i den norsk pressen.

– Hvis det er så innmari viktig for folk i Frp at flere journalister stemmer Frp, så får fremskrittsparti-foreldre blir flinkere til å sende ungene sine til journalistskoler istedenfor BI, sa Græsvik til avisen.

Anti-Trump

De siste årene har Fredrik Græsvik hatt USA som arbeidsplass der han har dekket amerikansk politikk og Donald Trump. Græsvik har blitt mest kjent for sine mange Twitter-angrep mot den amerikanske presidenten.

Han har også fått massiv kritikk, og blitt anklaget for å ikke være nøytral i dekningen av Trump. Da han i 2019 skrev en kommentar på nettstedet TV2.no, der han antydet at Donald Trump kunne være en russisk agent, var det mange som reagerte.

I TV 2s eget kommentarfelt på Facebook var det mange som hevdet at Græsvik var en «patetisk journalist» med et hat for Trump. Andre kalte han en «skrullete konspirasjonsteoretiker».

Det ble også mye rabalder da den selverklærte venstrevridde journalisten anklaget Trump for å ville vrake demokratiet i USA, i et innlegg på twitter tidligere denne uken.

– Vi vet nå at USAs president ønsker å vrake demokratiet. Kan dere som fortsatt støtter ham forklare hvorfor dere gjør det? Liker dere ikke demokrati og frihet? skrev Græsvik.

Dette er meget spesielt å hevde fra en journalist! Det er fake news. Ikke rart Trump har fått nok av den løgnaktige pressen. — Jon Helgheim (@HelgheimJon) July 31, 2020

– Løgner

Det var ingen andre enn Resett.no som skrev om Græsviks påstander. Men Frps stortingsrepresentant Jon Helgeim ble rasende. I en diskusjon på twitter kalte han Græsvik en løgner som spredte falske nyheter til sine 67 000 følgere.

Græsvik raste tilbake og skrev at Helgheims mål som politiker er å «diskreditere journalister fordi han ikke tåler sannheten».

– Denne fyren har som mål å diskreditere journalister fordi han ikke tåler sannhet. Riktignok er han folkevalgt, men jeg nekter å tro at det skjer igjen, skrev USA-korrespondeten.

TV 2-journalisten ble så sint at han startet en egen tråd der han krevde svar fra Helgheim.

– USAs president Donald Trump hevder nå at demokratene planlegger valgfusk i november, og at valget bør utsettes. Fortell meg nå Helgheim, du som kaller meg løgner, hvordan forklarer du dette? Og hvorfor påstår du at jeg lyver(du er fortsattt min representant)?

– Du skriver “vi vet nå at Trump vil vrake demokratiet”. Dette er en meget bastant og alvorlig påstand som tilsier at dere sitter på ugjendrivelig bevis på at Trumps intensjon er å vrake demokratiet. Dokumenter denne påstanden! Klarer du ikke det, så er du en løgnaktig journalist, svarte Helgheim.

Du skriver "vi vet nå at Trump vil vrake demokratiet". Dette er en meget bastant og alvorlig påstand som tilsier at dere sitter på ugjendrivelig bevis på at Trumps intensjon er å vrake demokratiet. Dokumenter denne påstanden! Klarer du ikke det, så er du en løgnaktig journalist. — Jon Helgheim (@HelgheimJon) August 1, 2020

Mobbet dyslektiker

Ordkrigen mellom de to fortsatte i andre tråder på twitter.

Fredrik Græsvik har i tillegg til å hamre løs mot den amerikanske presidenten på sosiale medier, mobbet personer som liker å heise det norske flagget på 17.mai.

I 2018 tok Græsvik et skjermbilde av en persons fulle navn og ansikt og hengte han ut på sin egen twitter-profil fordi han mente at kun norske flagg burde brukes på nasjonaldagen. Etter at Resett skrev sak om mobbekommentaren, fjernet Græsvik twitter-meldingen.