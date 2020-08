annonse

annonse

En kvinne i 30-årene fra Nordland er tiltalt for seksuelle overgrep mot to jenter.

Kvinnen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en jente i starten av tenårene for to og et halvt år siden. Hun er også tiltalt for seksuelle handlinger mot en annen jente, skriver NTB.

Ett av tilfellene ifølge tiltalen, blir definert som voldtekt fordi sex med barn under 14 år defineres slik.

annonse

Overgrepene skal ha skjedd mellom 2016 og 2018.