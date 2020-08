annonse

En ny politivideo viser at George Floyd motsatte seg arrestasjon og sa han ikke kunne puste mens han fortsatt sto oppreist.

Det er Daily Mail som har frigitt politivideoen som du kan se øverst.

George Floyd døde etter at en politimann hadde satte kneet i nakken hans i over 8 minutter den 25. mai.

Politiet ble tilkalt etter at Floyd hadde brukt falske penger for å kjøpe sigaretter. Floyd uttalte at han ikke kunne puste ved flere anledninger, også da han ble plassert i politibilen. Han skal også ha vært ruset.

Fox News anker Ann Coulter delte videoen på sin egen twitter-profil der hun takket Daily Mail for å ha frigitt videoen.

THANK YOU, BRITISH MEDIA!@MailOnline releases George Floyd body camera footage.

Not good for prosecution.

Floyd is wailing in pain before anyone lays a finger on him; cops know he's on drugs; Floyd say he can't breathe while standing & breathing.https://t.co/DshBFCTvJQ

— Ann Coulter (@AnnCoulter) August 3, 2020