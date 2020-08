annonse

Politiske ukorrekte arbeidssøkende og bedrifter i USA har fått en ny kanal der de kan nettverke, stifte forbindelser, ansette folk og finne arbeid.

Unwoke er en ny amerikansk arbeidsformidler, for arbeidssøkende og bedrifter som ikke vil agere og arbeide på venstrevridde aktivisters premisser. Selskapets navn kommer av begrepet «woke» (å være våken/bevisst), som fungerer som et adjektiv for folk, bevegelser og tanker som omfatter identitetspolitikk og venstreradikal teori.

«Det moderne arbeidslivet har blitt en sentral for uimotsagt, radikal tenking og venstrevridd ideologi. Vårt oppdrag er å forbedre samfunnet basert på en kultur med opplysning, skjønnhet, sannhet og frihet gjennom markedsinitiativ», skriver Unwoke på sine hjemmesider.

For konservative og libertarianere

På Wokes nettsider kan man både lete opp aktuelle stillinger som arbeidssøker, og søke etter talenter til en stilling man vil ha fylt, som arbeidsgiver. Tanken er at man skal være en alternativ formidler for konservative og klassiske liberalere som ikke vil være med på «woke»-leken.

For tiden er det lagt ut et variert utvalg av stillinger på Unwokes nettsider. Det annonseres for stillinger som miljøtekniker, markedsføringssjef og journalist.