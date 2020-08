annonse

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre vil at myndighetene skal kobles inn mot bønder som lønner polske jodbærplukkere 43 kroner timen.

VG skrev i forrige uke om to polske ungdommer som mener de ikke har fått betalt det de ble lovet da de kom til norske for å plukke jordbær.

Ifølge VG var de forespeilt 123 kroner timen, som er minstelønn i norsk landbruk. Men det fikk de ikke. Istedet fikk de betalt 12-15 kroner per kilo.

– Jeg plukket 40 kilo på elleve timer den første dagen. Det blir en timelønn på 43 kroner, sa en av polakkene til VG.

Økokrim

Nå har Ap-leder Jonas Gahr Støre blitt intervjuet av samme avis. Han mener det er uverdig at polakkene ikke får bedre betalt og krever at myndighetene griper inn.

– Dette er en sak som Økokrim, Skatteetaten og påtalemyndigheten går inn i. Akkordlønn har vi i mange deler av arbeidslivet, men den skal ikke være under den må minimum tilsvare den avtalte lønnen.

– Vi må ha som standard at alle skal ha et ordnet arbeidsliv, uansett om du jobber på sykehjem, kontor, verft eller i jordbæråkeren, sier Støre til VG.

Jordbærbonden som har blitt anklaget for å ha underbetalt de polske ungdommene ønsker ikke å kommentere noe overfor VG. Men en av hans arbeidsledere kaller anklagene for «en eneste stor løgn».

EØS

I kommentarfeltet til VG får ikke Støre mye støtte for sine uttalelser, og flere anklager hans parti for å tilrettelegge for slike situasjoner.

– Kan takke EØS, og sånn sett også AP, for dette, skriver en kvinne.

– Er det ikke utrolig at mannen som sammen med Gro etter forhandlinger skrev under på EØS avtalen som åpner for fri arbeidsinnvandring også er den som først kritiserer når følgene viser seg? At AP setter seg på sin høye hest i opposisjon er en vanlig prosedyre, men har liten tillit, skriver en annen.