Flere titall mennesker er ifølge lokale medier sendt til sykehus med skader etter en stor eksplosjon i havneområdet i Libanons hovedstad Beirut.

Ifølge NTB, er årsaken til eksplosjonen er ikke kjent, men en video delt av det libanesiske kringkastingsselskapet LBCI viser hvordan det først stiger kraftig røyk opp fra en bygning, etterfulgt av en voldsom eksplosjon.

Enkelte lokale medier melder at eksplosjonen skal ha skjedd i en bygning der det angivelig ble lagret fyrverkeri, men dette er ikke bekreftet.

Eksplosjonen har forårsaket store materielle ødeleggelser i området, blant annet i redaksjonslokalene til avisen Daily Star , tvitrer en av avisens journalister.

Ifølge ubekreftede meldinger skal mennesker være fanget under ruiner i bydelen Karantina, der det både er boliger, gallerier, utesteder og industri.

Det går også en trafikkert motorvei forbi området.

What the hell is going on in Beirut!!! pic.twitter.com/85QejeVUiE

— Karli 🇺🇸 (@KarluskaP) August 4, 2020