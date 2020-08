annonse

annonse

Årets foreløpig største oljefunn er gjort i Dugong-brønnen i Nordsjøen vest for Florø.

Funnet er beregnet til å utgjøre opptil 120 millioner fat med olje. Operatør for Dugong-lisensen med en eierandel på 40 prosent, oljeselskapet Neptune Energy, er fornøyde, skriver NTB.

– Dette er et betydelig og strategisk viktig funn for Neptune Energy. Dugong-funnet kan åpne for flere interessante muligheter i omkringliggende lisenser, og har potensialet til å bli et nytt kjerneområde for Neptune Energy i Norge, sier administrerende direktør Odin Estensen i Neptune Energy Norge i en pressemelding.

annonse

I tillegg til Neptune Energy har Concedo, Petrolia Noco og Idemitsu Petroleum Norge en eierandel på 20 prosent hver.