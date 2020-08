annonse

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har blitt et sted for politisk aktivisme. Nye krav og forslag fra rektor, ansatte og en mindre gruppe studenter truer med å rasere studiet.

De er mer interessert i kritisk raseteori, interseksjonell feminisme, queer-teori, antikapitalisme og postkoloniale teorier, enn kunst.

– Vi mener at identitetspolitikk svekker faglig integritet og begrenser akademisk frihet, skriver fem kunststudenter i Morgenbladet.

Foranledningen er blant annet at en gruppe doktorgradsstipendiater skrev et åpent brev med påstand om at en kunstverk på skolen var rasistisk og sexistisk. De ville videre ha skolen med på protestene mot institusjonell rasisme og politivold. De ville også opprette et forum for diskusjon om «rasisme, sexisme, forskjeller, inkludering, maktmisbruk, og alle de ismene vi står overfor i akademiet og vårt sosialkulturelle politiske samfunn».

Rektor Måns Anders Wrange svarte at han også ønsket kunstverket fjernet og at han personlig så på det som «dypt problematisk fra en rekke perspektiver». Videre hevder han at mange andre i ledelsen, samt studenter og ansatte er enige med ham.

Det kommer også krav om å ha en obligatorisk BIPOC-representasjon (Black, Indigenous and People of Colour) på skolen. Samt antirasistisk opplæring av ansatte og studenter.

Wrange vil ha en treårig handlingsplan for mangfold, inkludering og antidiskrimineringsstrategier. Han vil også ha en opplæring av studenter og ansatte i normkritikk, etikk, kjønnsbevisst og dekoloniseret pedagogikk, studentrettigheter, trakasseringsloven og hva som er definert som uakseptabel oppførsel, diskriminering, krenkende særbehandling, maktmisbruk, hersketeknikker, mobbing, uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering.

Men nå protesteres det altså fra studentene selv.

– Vi er studenter ved KHiO fordi vi vil lære fag, ikke fordi vi vil ha obligatorisk indoktrinering, slik ledelsen nå legger opp til, skriver de og legger til.

– Vi krever å få en kunstutdanning tilbake for studielån og tiden vi selv investerer i eget arbeid. Vi vil ha kunnskap, ikke ideologi. Kvalitet, ikke politikk. Perspektiver, takhøyde og redelighet, ikke indoktrinering, skriver de.

