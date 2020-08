annonse

Den tidligere Vålerenga-spilleren Mohamed Fellah beskyldes for rasisme. Det er Instagram-kontoen Rasisme_i_norge som har eksponert Fellah.

Det er direkte meldinger til Natasha Krogh (22) som har skapt problemer for Fellah.

«Din skittene hore», «Din lille råtte» og «Din neger hore», er uttrykk Fellah har brukt om Krogh, skriver Nettavisen.

Bakgrunnen for disputten skal være sjalusi. Krogh og Fellah ble kjent på Instagram og begynte å sende hverandre meldinger.

– Så viste jeg det til venninnene mine. Da sa hun ene at han har dame, sier Krogh til Nettavisen.

Den daværende kjæresten til Fellah skal ha blitt kjent med den private utvekslingen, og det var deretter at Fellah angivelig gikk «rampage» på meldingene til Krogh.

Hevder han ikke skrev meldingene

Det er Instagram-kontoen Rasisme_i_norge. som har lagt ut meldingene fra Fellah. Kontoen har 18.400 følgere og har som uttalt formål å eksponere rasisme og rasister i Norge, skriver Nettavisen.

Fellah benekter at det er han som skrev meldingene.

– På det tidspunktet kommentarene ble skrevet fra min profil hadde jeg flere kompiser av meg på besøk. De så at det dukket opp en melding og valgte å svare slik, uten at jeg hadde noen anelse. Deretter ble samtalen slettet og jeg var ikke kjent med detaljer i innholdet før nylig. Dette skulle man selvfølgelig vært foruten, og det er derfor bare å beklage, skriver Fellah.

Han benekter også at han er rasist og mener Rasisme i Norge har en agenda mot ham.

– Dette er en kjip situasjon og jeg ønsker ikke å bli assosiert med slike holdninger når jeg overhodet ikke er rasist, sier Fellah.

Utbredt rasisme

Rasisme i Norges talsperson skriver ifølge Nettavisen at «rasisme går på tvers av nasjonaliteter, og det faktum at han [Fellah] er marokkaner gjør jo ikke saken noe bedre. Jeg synes dette viser at han har holdninger som må motarbeides. Han er en ung mann i et multikulturelt miljø, som vet mye bedre enn som så.»