Den voldelige organisasjonen Antifa fortsetter å skape overskrifter i USA.

Byen Portland nordvest i USA har de siste ukene vært preget av voldelige opptøyer der lokalt og føderalt politi har blitt skadet. Antifa-aktivistene har blant annet brukt lasere, og siktet de mot øynene til politiet. Flere skal ha mistet synet.

Antifa og Black Lives Matter-sympatisører har også kastet bomber mot den føderale rettsbygningen i byen. Opptøyene har blitt omtalt som «fredelige» av den tidligere presidenten Barack Obama.

Også statskanalen NRK har omtalt demonstrantene som «fredelige».

Politihatt på brennende gris

Men det er ikke bare mennesker som har blitt angrepet av venstreaktivistene. Også dyr er blitt skadet og drept.

For noen dager siden ble et grisehode plassert utenfor en lokal rettsbygning i Portland. Begrepet «Pig»(gris) blir ofte brukt av politi-hatere når de skal snakke nedsettende mot politiet.

Venstreekstremistene hadde deretter satt en politihatt på grisehodet som ble satt fyr på.

En twitter-bruker filmet det hele.

– Antifa-demonstranter slengte et blodig grisehodet på et amerkansk flagg utenfor rettsbygningen i Portland. De plasserte en politihatt og satt fyr på den, skrev twitter-brukeren Andy Ngo.

Antifa protesters dumped a bloody severed pig's head on an American flag outside the Justice Center in downtown Portland. They put a cop's hat on it and set all of it on fire. #PortlandRiots #antifa pic.twitter.com/qfAOT4ItxP

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 31, 2020