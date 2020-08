annonse

annonse

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen mener Gro Harlem Brundtland og hennes regjering bør etterforskes etter rapporten om NAV-skandalen.

Helt siden 1994 trodde mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger at å oppholde seg utenfor Norge, strider med EØS-avtalen og EUs trygdeforordning. Dette er feil, ifølge en ny rapport.

75 personer er blitt uskyldig dømt, og flere har måttet sitte i fengsel etter at myndighetene har feiltolket regelverket. Det offentlige systemet får det glatte lag i rapporten Blindsonen.

annonse

– Hovedansvaret ligger hos NAV og departementet, sa Finn Arnesen, da han redegjorde for funnene granskerne har gjort.

Han har siden oktober ledet det eksterne granskingsutvalget, som har undersøkt hvordan det vi i dag kjenner som trygdeskandalen kunne få et slikt enormt omfang.

NTB melder at over 4.000 personer er trolig rammet av feiltolkningen av EØS-regelverket, flere av dem er blitt straffeforfulgt og dømt for å ha tatt med seg ytelsene sine utenlands. Flertallet i utvalget mener den feilaktige praktiseringen – som resulterte i at mottakere sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger har blitt nektet å reise utenlands mens de mottok ytelsene – strekker seg helt tilbake til 1994.

annonse

Les også: Nav-saken: Torbjørn Røe Isaksen gir en uforbeholden unnskyldning

Straffbart

I 1994 var Gro Harlem Brundtland Norges statsminister. Frps Carl I. Hagen er ikke nådig i sin kritikk av Brundtland på Facebook, og krever etterforskning av både henne og hennes regjering.

– Da er det klart! Gro Harlem Brundtland har hovedansvaret for NAV-skandalen. Hun fremforhandlet og undertegnet EØS-avtalen i 1992. Alle de lovendringer og forskriftsendringer som denne avtale medførte ble utarbeidet under hennes regjering. Men hun «glemte» å gi følgende instruks til sine statsråder: «Gå nøye gjennom avtalen og sørg for at alle lovendringer og forskriftsendringer som er nødvendig for å følge opp de fire friheter og annet bl.a. retten til fri bevegelighet over landegrensene, blir fulgt opp!»

– Som utvalgets flertall i dag har påpekt feilinformerte hennes regjering Stortinget slik at dette ikke ble gjort! Dette kan være straffbart etter ansvarlighetsloven, og derfor vil jeg foreslå at Stortingets Ansvarskommisjon etterforsker dette mulige straffbare forhold når Stortinget trer sammen!, skriver han.

annonse

Da er det klart! Gro Harlem Brundtland har hovedansvaret for NAV-skandalen. Hun fremforhandlet og undertegnet… Publisert av Carl I. Hagen Tirsdag 4. august 2020

Også andre i Frp er sjokkert over rapporten. Erlend Wiborg (Frp), som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener dette er et justismord.

– Det at det åpenbart har skjedd justismord, er aldri akseptabelt. Det er derfor man har fått dette granskingsutvalget. Dette er en særdeles alvorlig sak som fortjener så grundig behandling som mulig, sier Wiborg til NTB.