Sterke motsetninger mellom republikanere og demokrater om Antifa.

Senator Ted Cruz (R) hadde innkalt til høring i Senatets justiskomite om den betydelige volden som har blitt utført under dekke av protester mot rasisme. Men til tross for gjentatte oppfordringer til sine demokratiske kollegaer om at de burde fordømme volden, hørte man ikke «et eneste negativt ord» om Antifa, mente Cruz.

Det førte til at senator Mazie Hirono (D) fra Hawai forlot lokalet i protest.

Jonathan Turley, en advokat som vitnet under høringen, tvitret om den merkelige opplevelsen.

The hearing ended with Sen. Hirono walking out after confrontation with Sen. Cruz over Antifa. In roughly 50 hearings, this was a first for me. I was not sure if I should turn off the lights when I left. https://t.co/R1qrtA94LW

— Jonathan Turley (@JonathanTurley) August 4, 2020