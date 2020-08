annonse

En mannlig Dunkin Donuts-ansatt er arrestert i Illionois, etter at en politimann oppdaget en stor klump slim i koppen han kjøpte.

Det var 30. juli i Chicago at politimannen stoppet for å kjøpe seg en kopp kaffe. Fordi kaffen var så varm, tok han av topplokket for å avkjøle den hurtigere. Da oppdaget han at det fløt en klump slim i den.

Politiet fant senere ut at det dreide seg om spytt, og startet en etterforskning. Like etter ble Vincent J. Sessler, en 25 år gammel Dunkin Donuts-ansatt, arrestert.

Sessler blir holdt ved politikammeret inntil videre. Det skriver ABC News.

Politiet i USA har vært under betydelig press etter at George Floyd ble drept 25. mai.

