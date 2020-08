annonse

En pro-Trump-annonse rettet mot Joe Biden har blitt fjernet fra Facebook etter påstander om at den inneholdt falsk informasjon.

Kommunikasjonsdirektør Kelly Sadler i den politiske interesseorganisasjonen America First Action PAC sa på Fox News tirsdag at Facebook hadde fjernet en av reklamevideoene deres. Annonsen ble publisert for første gang 24. juli i delstatene Arizona, Pennsylvania og Wisconsin, men ble flagget av Politifact som usann 29. juli., og deretter fjernet fra Facebook.

– Facebooks beslutning om å fjerne denne reklamen viser selskapets antikonservative agenda. America First Action PAC har klagd, men trusselen om en målrettet antikonservativ agenda og sensur forblir stor i forkant av valgdagen i november. Vi må passe på å holde de store teknologifirmaene, som Facebook, ansvarlige, sa hun.

Sadler påstod videre at disse sosiale mediebedriftene har for mye makt.

– Vi kommer til å anke, men det er lite vi kan gjøre med det. Disse sosiale medie-gigantene har monopol, og til slutt er det de som tar beslutningen om hva som er synlig på deres plattformer, la hun til.

«Faktasjekken»

Facebook bekreftet overfor Fox News tirsdag at den politiske reklamen hadde blitt faktasjekket.

Den aktuelle videoen heter «På vent», og viser et klipp av den demokratiske presidentkandidaten og tidligere visepresidenten Joe Biden som sier «ja, absolutt», foran en tekst hvor det står «delfinansiere politiet?» Deretter ser man en kvinne som ringer 911 (politiets nødnummer i USA) og blir satt på vent.

Annonsen er for øyeblikket merket av Facebook med en etikette hvor det står: «Falske opplysninger. Sjekket av uavhengige faktasjekker.»

Påstått sensur

Den siste runden med kontrovers rundt Facebooks faktasjekkingsrutiner kommer etter at flere medlemmer av Trump-administrasjonen og fremtredende republikanere har hevdet at sosiale medier aktivt sensurerer konservative og høyreorienterte synspunkter på deres plattformer.

Justisminister William Barr, for eksempel, sa til Fox News i juni at sosiale medier driver med sensur og opptrer som om de har publiseringsansvar.

– De var opprinnelig åpne fora der folk kunne komme og uttrykke sine synspunkter, og bygge opp et enormt nettverk av følgere, sa Barr i juni.

– De har nå mye makt i markedet. De oppfører seg mye mer som om de har publiseringsansvar, fordi de sensurerer bestemte synspunkter, la han til.

Paragraf 230

Twitter merket en av president Trumps tweets for første gang i historien tidligere i sommer. Da Trump påstod at stemmegivning via posten ville øke risikoen for valgfusk, advarte Twitter brukerne om at en «faktasjekker» ikke hadde funnet «noen bevis» for påstanden, og at «eksperter sier at stemmegivning via post svært sjeldent er knyttet til valgfusk.»

Få minutter senere twitret Trump at Twitter «blander seg inn i presidentvalget i 2020», at plattformen «fullstendig kveler ytringsfriheten», og at «Jeg som president vil ikke la det skje!»

To dager senere signerte presidenten en ordre som tolker paragraf 230 i Communications Decency Act fra 1996 dithen at teknologiselskaper som driver med sensur og politisk innblanding kan ha redaksjonelt ansvar for innhold som blir publisert på deres plattformer.