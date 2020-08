annonse

KFC skulle markere slavefrigjøringen med egen reklame, men valgte Black Power-symbolikk. Da ble det leven i Twitter-hønsehuset.

Amerikanske KFC, eller Kentucky Fried Chicken, er kjent for å tilby kylling i alle tenkelige varianter: fra kyllingklubber i teriyakisaus til salatfylte wraps – og ikke minst sin berømte burger av renskåret kyllingfilet.

Nå er det kjeden selv som grilles etter å ha benyttet Black Power-symbolikk. Bakgrunnen er en reklame som KFC-franchisen i Trinidad og Tobago laget for å markere Emancipation Day, minnedagen for slavefrigjøringen 1. august 1838.

Den aktuelle reklamen viser en flombelyst kyllingklubbe – i seg selv ikke så kontroversielt. Men ser man nærmere på skyggen bak kyllingklubben, øyner man silhuetten av en sort, hevet knyttneve.

HOW IS THIS REAL 😂 wow pic.twitter.com/hzJD57Xqee — Duane Jackson (@itsDuaneTV) August 3, 2020

Den sorte knyttneven er et politisk symbol for Black Power (sort makt). Mens noen mener Black Power styrker afroamerikaneres identitet, kulturelle uavhengighet og økonomiske selvberging, vil andre ha det til at bevegelsen fremmer rasesegresjon og sort overlegenhet.

På Twitter krangles det nå så fjæra fyker om KFCs reklamestunt er rasisme mot hvite eller kan passere i kreativitetens navn.

– HVORDAN ER DET MULIG 😂 wow, skriver «Duane Jackson».

– Wow, det er tonedøvt, mener «Dbookums», mens en tredje bruker nekter å tro at reklamen er ekte.

– Var … øh, var det PR-avdelingen som laget denne … øh, noen som vet?, spør «Jay Zero» retorisk.

#KFC Tobago Uses ‘Racist’ Advert with Fried Chicken Symbolizing Black ‘Emancipation’

Socially unaware IG post uses tasteless stereotype in furthering Emancipation Dayhttps://t.co/OKXpOzaCBu — Matthew Williams (@mlw975) August 4, 2020

Brukeren «J. Curry» påstår at reklamen er laget av og for trinidadere, og mener de negative reaksjonene kommer fra utlendinger som ikke forstår trinidadisk humor.

– Den er faktisk ganske dyktig. Poenget med markedsføring er å få oss til å snakke om produktet/bedriften. Det fungerte, mener «MadAsHellTM».

Imidlertid valgte KFC å trekke tilbake og beklage reklamen. På Instagram skriver kjeden at de «alltid har som mål å anerkjenne vår folks multinasjonale historie og sammensetning» og at reklamens hensikt var å anerkjenne den «historisk betydningsfulle» begivenheten som Emancipation Day er.

Mindre støtende burde en reklame som KFC Colombia slapp 4. august være. Der oppfordres restaurantens kunder til å overholde tilstrekkelig sosial avstand, som angivelig tilsvarer fem bøtter med kyllingvinger.

En tredjedel av Trinidads befolkning stammer fra slaver fra Vest-Afrika, mens atter en tredjedel er etterkommere av arbeidsinnvandrere fra Sør-Asia, i hovedsak India. Resten er en blanding av europeere, amerindianere, kinesere og arabere.