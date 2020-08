annonse

UDI vektlegger pris tyngst i anbudene, hele 70 prosent dreier seg om pris. Det resultere at asylmottak i utkantstrøk vinner frem på bekostning av andre.

Vivian Skaten Nesse er leder i LO, avdeling Vestlands familie- og likestillingspolitiske utvalg. Hun skriver i et åpent brev til UDI i Klassekampen at midt i fellesferien ble Norges eldste asylmottak nedlagt. Mens vi tenkte på virus og manglende sydentur, så vet ikke flyktningene hvor de endre opp.

– Dersom familier flyttes til andre mottak i løpet av sommeren, innebærer det at barna ikke får møtt igjen de andre barna eller trygge voksne i barnehagen eller på skolen. Barna blir frarøvet muligheten til å få en avslutning og ta farvel. Når de andre barna begynner igjen på skolen, står det en tom pult i klasserommet, skriver Nesse.

Nesse sier at asylmottaket Arna ble nedlagt fordi UDI vurderer pris høyere enn kvalitet. Dette førte til at de så ikke noe poeng i å legge inn et anbud. Dette er et mottak som ble etablert allerede på 1970-tallet og har drevet helt siden dengang.

– Når det nå må legge ned, er det åpenbart at viktig kompetanse og erfaring går tapt.

Hun er også bekymret for beboerne, deres fremtid er uviss. De er ribbet for trygghet og forutsigbarhet.

– Måten barna nå må flyttes på og kan ende opp som en kasteball i systemet er hjerterått og inhumant. UDIs anbudspraksis neglisjerer totalt barns grunnleggende behovet for trygghet, som i utgangspunktet i liten grad er dekket for barn på asylmottak, da familiene er i en sårbar og uavklart situasjon. Gjelder ikke FNs barnekonvensjon barn på landets asylmottak?

Nesse avslutter det åpne brevet med at vi i LO Vestland sitt familie- og likestillingspolitiske utvalg ser med alvor på hvilke konsekvenser dette får for barnefamilier.