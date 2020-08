annonse

Halalpølsene fra Jens Eide viste seg å være helt vanlige svinepølser.

Heidi Esma Dahl Bønnhoff var en av de som syntes pølsene var lysere enn vanlig og sendte dem til Mattilsynet for analysering. Det skriver islam.no

Leder i Muslimsk Råd i Agder, Akmal Ali, er opprørt over tabben.

– Det er veldig trist. Alle vet hvor forbudt det er for oss å spise svinekjøtt. Vi måtte sende melding til alle våre medlemmer om ikke å spise halalkjøtt fra Jens Eide fram til det har blitt verifisert av Islamsk Råd Norge, sier han.

Jens Eide, som er daglig leder i slakteriet, Jens Eide, beklager feilen.

– Dette er et helt beklagelig og forkastelig engangstilfelle. Men ett engangstilfelle er flere tilfeller enn det skal være. Det som har gått galt er at en ordinær produksjon med pølser har blitt merket med «halal», sier han.

Avdelingsjef i Mattilsynet i Agder, Nina Merete Vehus, sier at analysen viste at pølsene inneholdt 30–60 prosent svin.

«Jens Eide AS har fått vedtak om omsetningsforbud. Virksomheten har gitt tilbakemelding på at varene allerede er hentet fra butikken. Feilmerking av produkter som inneholder svinekjøtt med betegnelsen «halal» anser Mattilsynet som en alvorlig overtredelse», skriver hun.

Det skal dreie seg om 10 til 12 pakker med pølser som var sendt til en halalbutikk i Kristiansand. Jens Eide legger seg flat og er redd tilliten til firmaet hans kan bli svekket.

– Dette er ingen liten sak, selv om det er et relativt lite omfang. Det går på troverdigheten og tilliten vi skal ha, sier Eide.

Rutiner

Han lover at alle rutiner nå skal skjerpes for at en slik feil ikke skal skje igjen.

Akmal Ali i Muslimsk Råd Agder, er ikke fornøyd med det, og mener stor skade alt har skjedd.

– Svin er forbudt. Vi ser på det som veldig alvorlig å få inn i kroppen. De som har spist pølsene i god tro, tror jeg ikke blir holdt ansvarlig av Gud. Men når de vet det er svinekjøtt, så blir de holdt ansvarlig, sier han.

Akmal Ali sier tilliten til Jens Eide og slakteriet er helt brutt.

I en pressemelding tirsdag ettermiddag opplyser Islamsk Råd Norge at de har inngått en såkalt halalsertifiseringsavtale med slakteriet. Avtalen innebærer blant annet et opplæringsprogram for de ansatte hos Jens Eide, og skal bidra til kvalitetssikring av halalproduktene som lages ved slakteriet