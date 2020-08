annonse

Russlands regjering går inn for å kutte offentlige utgifter med nærmere 600 milliarder kroner i perioden 2021-2023.

Deler av det russiske statsbudsjettet skal kuttes med en tiendedel for å gå i pluss, mens bevilgninger til forsvar kan bli barbert med fem prosent, hvis Finansdepartementets forslag går igjennom hos de folkevalgte.

Dermed returnerer Russland til fiskalkonservatismen som ble adoptert i 2014, året da USA og EU svarte med omfattende økonomiske sanksjoner etter at Russland med makt hadde overtatt Krim-halvøya i daværende Ukraina.

Fiskalkonservatismen går i all enkelhet ut på at statens utgifter ikke skal overstige inntektene. I tillegg skiftet Russlands sentralbank i 2018 fra vekst- til sparepolitikk, herunder økt styringsrente og hamstring av gull.

Russlands velfylte gullbinge veier i dag 2.300 tonn, tilsvarende en markedsverdi på 150 milliarder dollar (1.371 milliarder kroner), og landet er i praksis gjeldsfritt.

Nylig passerte gullprisen 2.000 amerikanske dollar pr. unse, en oppgang fra 1.500 dollar ved nyttår. Derfor har sentralbanken midlertidig stanset sine gullkjøp, i tråd med sin strategi om å innstille valuta- og gullkjøp når prisene blir for høye.

Russlands gullutvinning selges nå i sin helhet til utlandet. I andre kvartal 2020 eksporterte Russland mer gull enn naturgass – for første gang siden 1994. Eksportverdien var 3,6 milliarder dollar for gull og rundt 3,5 milliarder dollar for naturgass.

Alt er imidlertid ikke bare fryd og gammen hos bjørnen i øst. Sammen med vedvarende lave olje- og gasspriser har coronavirus-pandemien, herunder økte helse- og velferdsutgifter og et sytti dager langt portforbud, tært på statsfinansene. Russland har i skrivende stund over 866.000 påviste tilfeller av COVID-19.

Budsjettbalanse, gjeldsfrihet og fysisk gull er likevel ikke nok til å imponere utenlandske investorer, som tilsynelatende ikke har kortsiktig tro på rubelen. I sommer har rubelen tapt seg mot de fleste større valutaer samt den norske kronen.

Mens 100 rubler ble handlet for 13,98 kroner 25. juni 2020, nådde russernes valuta et foreløpig bunnpunkt 31. juli, da det bare kostet 12,23 kroner for samme beløp.

