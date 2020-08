annonse

TV 2s nyhetsrekatør Karianne Solbrække mener TV 2-journalist Fredrik Græsvik har rett når han skriver at Trump «ønsker å vrake demokratiet».

I forrige uke skrev TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik at president Donald Trump «ønsker å vrake demokratiet».

– Vi vet nå at USAs president ønsker å vrake demokratiet. Kan dere som fortsatt støtter ham forklare hvorfor dere gjør det? Liker dere ikke demokrati og frihet?, skrev han på twitter.

Frps Jon Helgheim tente på alle plugget etter tweeten og skrev at Græsvik er en løgner og at TV 2 ikke er en troverdig nyhetskanal.

– Her ser vi et grovt eksempel på fake news fra Fredrik Græsvik. I stedet for å gjøre jobben sin, sprer han løgner om at Trump vil vrake demokratiet. Jeg er ingen stor fan av Donald Trump, men jeg er enda mindre fan av løgnaktige journalister. Vi kan ikke stole på TV 2 nyhetene, skrev Helgheim.

Her ser vi et grovt eksempel på fake news fra @UriksFredrik. I stedet for å gjøre jobben sin, sprer han løgner om at Trump vil vrake demokratiet. Jeg er ingen stor fan av @realDonaldTrump, men jeg er enda mindre fan av løgnaktige journalister. Vi kan ikke stole på @tv2nyhetene! https://t.co/gG98gomxyN — Jon Helgheim (@HelgheimJon) July 31, 2020

Ukultur blant journalister

Det ble krangel mellom de to i flere tråder på twitter. Til slutt ble TV 2s nyhetsredaktør intervjuet av Medier 24. Der uttalte hun at hun ikke har noen problemer med Fredrik Græsvik, til tross for massiv kritikk mot journalisten.

– Noen kan nok ta tweeten for å være for kategorisk, og den er spissformulert, men det kan virke som Helgheim misforstår med vilje og overdriver betydningen av setningen. Fredrik har min tillit, og bakgrunnen for tweeten er faktiske uttalelser fra Trump.

– Jeg er den første til å innrømme feil, hvis TV 2 Nyhetene ikke gjør jobben vår godt nok. Men at en folkevalgt som Helgheim, med bakgrunn i denne tweeten, stempler oss som løgnaktige, falske og ikke til å stole på – synes jeg er trist, sa Solbrække.

Jon Helgheim står imidlertid på sitt.

– Det har utviklet seg en ukultur der journalister sprer om seg med villedende tolkninger og falske påstander, bare fordi det er snakk om Trump. Når TV2s Fredrik Græsvik påstår at han vet Trump vil vrake demokratiet, så sprer han falske nyheter, skriver han på twitter.

Det har utviklet seg en ukultur der journalister sprer om seg med villedende tolkninger og falske påstander, bare fordi det er snakk om Trump. Når TV2s Fredrik Græsvik påstår at han vet Trump vil vrake demokratiet, så sprer han falske nyheter. https://t.co/YTJ23JEkA0 — Jon Helgheim (@HelgheimJon) August 2, 2020

– Blendahvitt

TV 2-journalist Fredrik Græsvik har i flere vist seg å være en stor motstander av president Donald Trump. I 2019 anklaget han presidenten for å kunne være en russisk agent.

Det vekket også sterke reaksjoner da han valgte å gjøre narr av Donald Trump da Notre Dame sto i full fyr i 2019.

Græsvik har også hetset Trumps tilhengere. Da han besøkte et folkemøte med Trump i 2018 rapporterte han via twitter at det var «blendahvitt» blant publikum, og ikke en «nyanse av brunt».