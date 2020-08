annonse

En av Barack Obamas nærmeste slektninger støtter Donald Trump, og tar avstand fra politisk korrekthet.

Malik Obama er USAs tidligere president Barack Obamas eldre halvbror, og kommer fra Kenya. De to deler far, Barack Hussein Obama Sr., og har lenge hatt et nært forhold. Dette skal imidlertid ha tatt slutt i 2016, da Malik, som også er amerikansk statsborger, slo offentlig fast at han ville stemme på Donald Trump ved presidentvalget.

I et ferskt intervju ned New York Post beskriver Malik Obama sin lillebror som «kald og hensynsløs».

– Han ble rik, og da ble han en snobb, sier han.

– Jeg så at han var den typen menneske som ønsker at andre skal tilbe ham. Han hadde et behov for å bli tilbedt, og det ville ikke jeg gjøre. Jeg er hans storebror, så da gjør jeg ikke slik.

Mener Trump er jordnær

Til nyhetsbyrået Reuters har Malik Obama tidligere sagt at han støtter Donald Trump, fordi han mener at presidenten har bakkekontakt.

– Han appellerer til meg, og jeg synes han er jordnær og snakker fra hjertet. Han prøver ikke å være politisk korrekt, sa han.

Liten tro på Biden

I det nylige intervjuet med New York Post konstaterer Barack Obamas halvbror at han fortsatt støtter Donald Trump.

– Jeg står fremdeles 110 prosent bak Trump. Han er ikke falsk. Han forteller oss hvordan han ser det. Han er dristig, uredd og han er tøff, sier Malik.

Videre har han svært liten tro på Joe Biden, som han mener snart «kommer til å falle død om».

Malik Obama var den av Baracks søsken som oftest besøkte ham i Det hvite hus, under hans første presidentperiode. Deres nære forhold tok helt slutt, da Malik kom ut av skapet som Trump-supporter i 2016.