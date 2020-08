annonse

annonse

Joe Biden ble rasende da han fikk spørsmål om han hadde tatt en kognitiv test, i et intervju med CBS News.

– Har du tatt en kognitiv test? spurte reporteren.

– Nei, jeg har ikke tatt en test! Hvorfor i helvete skal jeg ta en test? Kom igjen, mann! Det blir som å spørre deg før du intervjuet meg, har du tatt en test om du har tatt kokain. Hva tror du? Hæ? Er du en narkoman? glefset Biden.

annonse

– Hva vil du si til Trump, som skryter av sin test, og forteller at din mentale helse er tema for velgerne?

– Vel, hvis ikke han kan fortelle forskjellen på en elefant og en løve, jeg vet ikke hva i helvete han snakker om, svarte Biden.

Intervjuet kan ses i videoen over.

annonse

Les også: Joe Biden glemmer hvor han er

I den etablerte norske pressen er det ikke mye skriverier rundt det oppsiktsvekkende intervjuet, men mange reagerer på sosiale medier. Flere mener Biden ikke er egnet til å bli president, og at han lider av demens.

Joe Rogan on Joe Biden: “I believe there is also a large group of people that are very uncomfortable with a man who seems to be mentally compromised winning the election and doing so by hiding." pic.twitter.com/eEyCrZaGD2 — Daily Caller (@DailyCaller) August 5, 2020

Black reporter asks Joe Biden if he’s taken a cognitive test. A responsible & reasonable question. Joe Biden responds by asking Black male reporter if he’s taken a drug test, asking, “Are you on cocaine?” Thankfully Joe did not tell him “You ain’t black”pic.twitter.com/lj9mbZqMXs — Benny (@bennyjohnson) August 5, 2020

"Are you a junkie?" How many racists things can @joebiden get away with saying! #WakeUpAmerica pic.twitter.com/pffl69qtal — David J Harris Jr (@DavidJHarrisJr) August 5, 2020

annonse

Can you imagine if Trump asked a black reporter if he had taken a drug test before an interview? Why does the activist media let Joe Biden get away with insane comments like this? pic.twitter.com/lto4FxWRC2 — Charlie Kirk (@charliekirk11) August 5, 2020