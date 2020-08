annonse

På få år har bruk av kommunikasjonsrådgivere i Oslo kommune økt med 30 prosent og for byrådet har det økt med hele 60 prosent. Selv om byrådsleder Raymond Johansen har lovet mer åpenhet.

– Mediepresset er blitt så stort, er svaret som gis når jeg setter spørsmålstegn ved hvorfor antallet kommunikasjons- og informasjonsmedarbeidere har økt til å omfatte over 133 personer i Oslo kommune, skriver journalist Arnsten Linstad i Vårt Oslo.

Han sier at argumentet brukes som forsvar for at de bruker skattepenger på en gruppe svært høyt lønnete. I samme åndedrak får vi høre at Oslo mangler kritiske journalistikk og at lokaldekningen er «dårligst i landet».

Linstad dekker forvaltning og politikk i Oslo og sier han opplever at kommunen har ansatt over 130 portvoktere. Deres oppgave er å hindre kritisk søkelys på uheldige forhold i kommunen, samtidig som de skal selge inn redaksjonelle saker som stiller både forvaltningen og byrådet i et positivt lys.

Han forteller videre at han kom ikke frem til byrådene, han får sjelden et intervju. Isteden blir han henvist til en kommunikasjonsrådgiver. De er konsekvente og sier, send en epost. Dette er problematisk, siden en vet ikke hvem som egentlig svarer på spørsmålene og en blir også avskåret fra å stille oppfølgingsspørsmål.

– Derfor presiserer jeg som oftest i sakene mine at denne typen «intervju» faktisk er besvart per epost. Rett og slett for å gjøre leseren oppmerksom på at det ikke er gjort et intervju med objektet som tilsynelatende svarer, skriver han og legger til.

– Men det største problemet med kommunikasjons- og informasjonsrådgiverne i kommunen er at mange aktivt hindrer og blokkerer mitt arbeid med å få innsyn og forståelse i saker som de oppfatter kan sette kommunens virksomhet i et dårlig lys. Jeg opplever stadig å bli nektet å få snakke med ansatte i kommunens ulike etater og foretak.