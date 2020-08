annonse

Turning Point USAs Charlie Kirk har samlet de ni legene fra Americas Frontline Doctors som ble sensurert i forrige måned, og i stedet laget denne podcasten. Når Big Tech fjerner også denne fra sine kanaler, hvilket de med stor sannsynlighet vil gjøre, kan du få den med deg på Charlie Kirks private server. Podcasten er verdt hvert eneste av de 82 minuttene den varer.

Dosering til forebygging og behandling av Covid 19

Americas Frontline Doctors anbefaler en dose på 400 mg i uken i kombinasjon med tilskudd av Zink. Zink selges som kosttilskudd i helsekostforretninger. Hydroksyklorokin brukes mot Malaria i store deler av verden av unge, gamle, syke, friske og gravide, og er regnet som et av de tryggeste legemidlene på markedet etter over 60 års bruk, spesielt i så lave doser som 400 mg. i uken. Derfor selges den over disk i mange land, på samme måte som man f.eks. gjør med Paracet her hjemme. Hydroksyklorokin, under navnet Plaquenil, brukes også i behandling av Lupus og revmatiske lidelser, men i doser som er fire til syv ganger høyere enn den Americas Frontline Doctors har funnet effektiv mot Covid 19.

Kliniske tester over hele verden

Behandling av Covid 19 med Hydroksyklorokin og Zink er testet ut på pasientgrupper i USA, i Frankrike, Tyrkia, og flere andre land over hele verden med gode resultater. Et google-søk på temaet får 439 000 treff, hvorav man kan finne mange studier som fortsatt pågår. Imidlertid publiserte The Lancet en studie som hevdet at behandlingen kunne ha farlige bivirkninger og forhøyet dødrisiko, noe som førte til stans i mange av de pågående, kliniske testene rundt i verden. Norske medier slo det stort opp da studien ble gjengitt i The Lancet, men den ble trukket på grunn av juks. Norske medier derimot, ser ikke ut til å ha fjernet noen av sine reportasjer etter avsløringene, eller korrigert de feilaktige opplysningene som ble gitt om farlige bivirkninger og forhøyet dødsrisiko. NRK er blant dem som fortsatt har oppslag med referanse til den falske studien.

Politikk vs menneskeliv

De ni legene som pr. nå utgjør Americas Frontline Doctors, driver egne legepraksiser. I podcasten forteller de at de har vært i kontakt med en lang rekke andre leger som ikke tør å snakke åpent om effekten av Hydroksyklorokin og Zink av frykt for å få sparken fra jobbene sine. Americas Frontline Doctors oppfordrer derfor så mange leger som mulig å starte egen, uavhengig praksis, slik at de kan sette menneskeliv foran politikk, uten å være redde for å miste levebrødet. Hva som kan være årsakene til at Hydroksyklorokin er blitt så til de grader politisert kan være mange, men det er ikke vanskelig å være enig med Americas Frontline Doctors i at menneskeliv alltid må komme først. Å behandle Covid 19 med et ufarlig behandlingsregime som viser lovende, kliniske resultater i stadig økende omfang, er både humant, og helt på linje med den Hippokratiske ed.