annonse

annonse

Lindesnes kommune oppfordrer egne innbyggere å sladre på de som ikke «holder en meter avstand».

For noen måneder siden var det flere som ble oppfordret til å løpe til myndighetene og sladre på de som oppholdt seg «ulovlig» på hytta. Det var «farlig» for lokalsamfunnet at folk oppholdt seg på hyttene mente myndighetene i startfasen av koronautbruddet.

Regjeringen, med Erna Solberg i spissen, nektet nordmenn å bevege seg fritt i sitt eget land, og det ble truet med bøter hvis folk ikke følgte reglene. Enkelte kalte hytteforbudet et brudd på menneskerettighetene.

Koronakrisen er fremdeles ikke over, og etter en liten pause i media, da George Floyd-hendelsen og Black Lives Matter demonstrasjoner preget nyhetsbildet, har koronanyhetene kommet tilbake for fullt.

Koronapoliti

Koronaviruset har gjort mange hysteriske. I USA har flere blitt angrepet siden de ikke har hatt på seg ansiktsmaske ute i det fri. Enkelte ansiktsbærende personer har også hetset små barn for å ikke bære maske. En eldre kvinne sa hun håpte en kvinne og hele hennes familie døde kun fordi hun ikke hadde på seg ansiktsmaske.

Se video under.

This woman literally looks into these children’s eyes and says, “I hope you all die.”

I’m at a loss for words.🥺 pic.twitter.com/gOw1bbSX1Z

— sally (@sallyKP) July 28, 2020