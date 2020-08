annonse

Lave renter har ført til å økt etterspørsel etter boliglån, refinansiering og andre lån, melder Norges Bank i sin utlånsundersøkelse for andre kvartal. Bankene bekrefter trenden.

Rapporten fra Norges Bank ble offentliggjort torsdag formiddag. Bankene forventet lavere etterspørsel etter lån på grunn av økonomisk usikkerhet, men har opplevd det motsatte.

Renten er satt kraftig ned og Norges Banks styringsrente er nå på 0 prosent. I rapporten torsdag skriver Norges Bank at bankenes marginer på lån med pant i bolig har økt.

– Økt fokus på lave renter også har bidratt til økt etterspørsel etter refinansiering og bankbytte, står det i rapporten.

Samtidig med økning i utlånene har også bruken av avdragsfrihet økt, særlig på begynnelsen av kvartalet og til permitterte eller personer som hadde mistet jobben på grunn av smittesituasjonen. Denne etterspørselen avtok imidlertid etter hvert som mange kom tilbake i jobb, skriver NTB.

– Kraftig vekst

– Vi har sett en kraftig vekst. Mange flere søknader enn vi har hatt samme periode i tidligere år. Men ikke bare til boliglån og finansieringsbeviser, men også til andre typer lån som oppussing, campingvogner, bobiler og båter, sier Aleksander Dahl til NRK. Han er leder for personmarkedet i Danske Bank.

Også Nordea og DNB har opplevd en kraftig vekst i utlån til husholdningene.

– Den har fortsatt både inn i sommeren og gjennom sommeren. En annen etterspørsel har stabilisert seg på et høyere nivå enn det vi har sett tidligere i år, sier Ingjerd Blekeli Spiten som er leder for personmarked i DNB.

Nest høyest i verden

Norge hadde verdens nest høyeste private gjeldsnivå selv før denne ekstra låneinteressen oppsto de siste månedene.

Som tabellen fra OECD viser hadde norske husholdninger nest høyest gjeld i hele OECD (og dermed i praksis i verden) på hele 239 % av disponibel inntekt i 2019. Bare Danmark ligger over Norge.

Finanstilsynet har i flere år advart mot nordmenns høye gjeld og hvilken sårbarhet det er for norsk økonomi, for bankene og selvfølgelig for folk flest. I Finansielt utsyn for desember 2019 skrev de følgende:

«Høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig sårbarhet for finansiell stabilitet i Norge. Mange husholdninger har meget høy gjeldsbelastning og begrensede finansielle buffere. Med et fortsatt lavt rentenivå er det en fare for at sårbarheter i husholdninger og foretak vil kunne øke i årene fremover.

Gjeldsveksten for husholdningene i Norge har ifølge SSB vært over fem prosent de siste årene og oversteget økningen i disponibel inntekt hvert eneste år.

– Både mislighold og tap på forbrukslån øker. Det er stor fare for at sårbare husholdninger tar opp forbrukslån med høy rente som de senere ikke vil være i stand til å betjene. Dette kan føre til stor personlig belastning for den enkelte låntaker og utlånstap og tap av omdømme for bankene, sa finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen så sendt som i desember i fjor.

Nå vokser altså gjelden ytterligere – og boligprisene går opp.