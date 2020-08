annonse

Mens stordelen av Hurtigrutens egne ansatte fortsatt er koronapermitterte, valgte selskapet å bemanne ekspedisjonskipene sine med filippinsk mannskap – til en tredel av lønnen de betaler norske mannskaper.

Dette til tross for at smittesituasjonen på Filippinene har forverret seg betydelig siden midten av juli, samt at Filipinene er et land som Utenriksdepartementet fraråder reiser til.

– Men galskapen stopper ikke her: Hurtigruten sendte de filippinske arbeiderne rett på jobb uten å ha vært i karantene i ti dager, stikk i strid med norske karanteneregler. I følge norske karanteneregler skal innreisende som kommer fra røde land eller utenfor EØS og Schengen, i ti dagers karantene i det de ankommer Norge. Noe som har resultert i et massiv koronautbrudd om bord i Hurtigrutens ekspedisjonsskip: «Roald Amundsen». I følge VG har hittil 42 av besetningen som var om bord blitt bekreftet smittet, hvor av 33 av dem er fra Filippinene.

Og hvordan agerte ledelsen og konsernsjefen i Hurtigruten da korona-skandalen sprekker i media? Jo, de prøvde å dysse ned skandalen mens de nektet for at folk var syke. Deretter forsøkte Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam å «skrøne» om at alle regler var fulgte, mens han diskret dyttet ansvaret nedover i systemet, før han til slutt blir avkledd på Nrk Dagsrevyen og måtte legge seg flat, paddeflat.

Men hva er bakteppet for at Hurtigruten har byttet ut gode norske sjøfolk med billig utenlandsk arbeidskraft? Årsaken er at myndighetene har godkjent at de som seiler for Hurtigruten langs Norskekysten har krav på norske lønns- og arbeidsvilkår, mens for seilinger på ekspedisjonsturene til Svalbard kan Hurtigruten benytte et internasjonalt mannskap fra Filippinene og flere andre land. Dette fordi disse skipene er tilknyttet Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) som gjør at mannskapet ikke er krav på norsk lønn. Så her har storkapitalen, globalistene og norske myndigheter vandret hånd i hånd, mens de har lukket øynene for alt som minner om sosialdumping, samtidig som det blir færre og færre norske sjøfolk.

Utviklingen innen norsk skipsfart har vært et trist skue men en villet handling fra norske myndigheter. Norske skip med dyktige norske sjøfolk har tapt mot NIS. NIS har gitt rederiene mulighet til å seile under norsk flagg med utenlandsk besetning.

Mulig har Hurtigruten tjent noen kortsiktige kroner på disse pengemotiverte stuntene, men Hurtigrutens omdømme har fått en «solid ripe» i lakken. Det er ikke bare Hurtigruten og dens ledelse som skal kritiseres. Det er norske myndigheter som har tillatt disse seilasene i norske farvann med utenlandske mannskaper, og det er norske myndigheter som har sittet passivt og sett på at norske sjøfolk snart er en saga blott.

Demokratene ønsker å beholde norske mannskaper på skip som seiler mellom norske havner, på ferger som anløper Norge, og ikke minst i olje- og gassvirksomheten utenfor Norskekysten.

Demokratene har alltid vært, og vil fortsatt være, sjøfolkenes parti!